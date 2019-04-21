台九線拓寬工程致車禍翻倍 機車族：回家就像碰運氣

2019-04-21 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台九線富源至瑞北段為花東三期省道拓寬計畫路段，要拓寬為30公尺寬，卻自2016年施工以來車禍事故飆升，該路段發生車禍事故統計為2015年共20件，到了2018年卻翻倍為44件。林姓騎士說，由於該處未設燈號，回家都在「碰運氣」。公路總局第四區養護工程處玉里工務段長陳鶴仁表示，因電線埋在地底較難供電路燈，會加強夜間警示。

花蓮縣議會指出，根據統計台九線260至268公里處自2016年4月21日起進行拓寬工程，發生車禍事故統計為2015年共20件、死亡1人、26人受傷；2016年共36件、死亡1人、21人受傷；2017年共43件、死亡3人、37人受傷；2018年共44件、死亡1人、35人受傷；今年統計至4月19日共16件、10人受傷，認為從拓寬工程開始進行後，車禍事故翻倍，因此收到許多民眾陳情。

林姓機車騎士表示，昨晚下午5時許，從瑞穗下班欲返回富源村，途經263.8公里處欲左轉，由於該處沒有燈號，每次下班回家途經該路口都像在碰運氣，沒想到這次楊姓小客車駕駛險些由側面撞上，還好只有輕傷。

楊姓小客車駕駛說，昨日由南往北行，由於當時天色昏暗，交叉路口未設燈號及警告標誌，又紐澤西護欄遮住機車，機車騎士突然竄出，為閃避騎士小客車失控後撞入安全島翻覆，還好行車速度不快。但交叉路口未設警示又無路燈，且南北兩車道分段進行，車道突然縮減，一會變成南下車道，一會又轉成北上車道，讓駕駛措手不及。