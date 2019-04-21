台9線拓寬 照明及警告標誌不足頻傳車禍

2019-04-21 14:39 中央社 花蓮縣21日電



省道台9線263.8公里馬蘭溝溪橋北側昨天傍晚發生小客車翻車事故，一輛重型機車遭波及，所幸無人受傷。由於當地正進行拓寬工程，照明及警告標誌不足，議長張峻要求儘快改善。

警方調查，20日下午花蓮瑞穗地區陰天無雨，肇事自小客車疑因未注意前方動態，在台9線263.8公里富源村馬蘭溝溪橋北側橋頭，擦撞由南往北轉西行的重型機車再撞及紐澤西護欄，導致自小客車翻覆，自小客車車頭及左側車身毀損，重機車輕微毀損。

雙方均無酒駕情形，肇事原因警方正調查釐清。

楊姓小客車駕駛表示，當天驅車經車禍事故地點時，天色昏暗，交叉路口未設燈號及警告標誌，又紐澤西護欄遮住機車，機車騎士突然竄出，為閃避騎士，小客車失控後撞入安全島翻覆，因行車速度不快，因此僅受輕傷，算是不幸中的大幸。

花蓮縣議會議長張峻表示，台9線260至268公里105年4月21日起進行拓寬工程，該路段車禍事故統計：104年20件、1死26傷；105年36件、1死21傷；106年43件、3死37傷；107年44件、1死35傷；108年統計至4月19日共16件、10傷。顯示拓寬工程開始後，車禍事故飆升，施工單位恐怕難辭其咎。

張峻說，去年當地民眾陳情後安排會勘，並向施工單位反映夜間照明必須加強，卻未積極改善，以致該路段交通事故頻傳。已與縣府聯繫，將組專案小組至現場會勘，也呼籲民眾在安全設施未改善前，行經該路段務必減速慢行小心駕駛。