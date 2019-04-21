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響應世界地球日 800人淨灘、植樹護環境

2019-04-21 12:50聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭縣政府環保局與羅東林管處、壯圍鄉公所、東北角風管處等單位，今天在壯圍鄉廍後海...
宜蘭縣政府環保局與羅東林管處、壯圍鄉公所、東北角風管處等單位，今天在壯圍鄉廍後海灘舉辦淨灘活動，同時在濱海保安林地種植100株苦楝、水黃皮等海岸防風林樹種。圖／羅東林管處提供
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明天是世界地球日，宜蘭縣政府環保局與羅東林管處、壯圍鄉公所、東北角風管處等單位今天在壯圍鄉廍後海灘舉辦淨灘活動，總計有近800人參與，同時在濱海保安林地種植100株苦楝、水黃皮等海岸防風林樹種，可以避免土地被風蝕、防止暴潮。羅東林管處表示，希望民眾更重視環境問題，也用行動守護海洋環境。

4月22日是世界地球日，2019世界地球日主題是「與野共生」，全球氣候變遷及人類破壞環境造成生物多樣性的崩潰，海洋生物多樣性的威脅，有許多是來自人們生活上便利的塑膠製品，無法被分解的特性，造成嚴重的環境汙染，每年有800公噸的塑膠垃圾進入海洋，北太平洋環流垃圾帶蔓延100萬平方公里，將近28個台灣。

羅東林區管理處處長賴錫祿表示，近年來海龜、鯨豚等中、大型海洋生物，因海洋廢棄物致死的案例越來越常發生，臺灣的海岸線及濱海保安林也充滿了人為廢棄物，透過淨灘、植樹，是民眾能為環境生態系健康所做的事。

宜蘭縣政府環保局提醒，民眾在各風景區及海邊遊玩時，記得將垃圾帶走，不要為了一時方便，而破壞了海岸景緻，也呼籲民眾「多撿一袋垃圾，就能減少環境髒亂，少用一次性餐具，就能減少垃圾產生量」。

宜蘭縣政府環保局與羅東林管處、壯圍鄉公所、東北角風管處等單位，今天在壯圍鄉廍後海...
宜蘭縣政府環保局與羅東林管處、壯圍鄉公所、東北角風管處等單位，今天在壯圍鄉廍後海灘舉辦淨灘活動，同時在濱海保安林地種植100株苦楝、水黃皮等海岸防風林樹種。圖／羅東林管處提供
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