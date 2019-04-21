響應世界地球日 800人淨灘、植樹護環境

2019-04-21 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣政府環保局與羅東林管處、壯圍鄉公所、東北角風管處等單位，今天在壯圍鄉廍後海灘舉辦淨灘活動，同時在濱海保安林地種植100株苦楝、水黃皮等海岸防風林樹種。圖／羅東林管處提供 分享 facebook

明天是世界地球日，宜蘭縣政府環保局與羅東林管處、壯圍鄉公所、東北角風管處等單位今天在壯圍鄉廍後海灘舉辦淨灘活動，總計有近800人參與，同時在濱海保安林地種植100株苦楝、水黃皮等海岸防風林樹種，可以避免土地被風蝕、防止暴潮。羅東林管處表示，希望民眾更重視環境問題，也用行動守護海洋環境。

4月22日是世界地球日，2019世界地球日主題是「與野共生」，全球氣候變遷及人類破壞環境造成生物多樣性的崩潰，海洋生物多樣性的威脅，有許多是來自人們生活上便利的塑膠製品，無法被分解的特性，造成嚴重的環境汙染，每年有800公噸的塑膠垃圾進入海洋，北太平洋環流垃圾帶蔓延100萬平方公里，將近28個台灣。

羅東林區管理處處長賴錫祿表示，近年來海龜、鯨豚等中、大型海洋生物，因海洋廢棄物致死的案例越來越常發生，臺灣的海岸線及濱海保安林也充滿了人為廢棄物，透過淨灘、植樹，是民眾能為環境生態系健康所做的事。