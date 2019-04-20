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台灣科普列車前進花蓮 5月1日有多樣科學遊戲闖關

2019-04-20 20:39聯合報 記者王燕華╱即時報導

「台灣科普環島列車」將前進花蓮，5月1日停靠光復火車站，將有一連串有趣的科學體驗，讓縣內18所學校、民眾闖關，預計有超過1400人參加。

科普列車今年邁入第4年，以台北車站為起點，4月29日起逆時針展開環島之旅，停靠各縣市27個火車站，5月1日將抵達花蓮，停靠玉里、光復和花蓮車站。除了在火車車廂內的科學遊戲外，東華大學北花蓮團隊與南花蓮團隊將在玉里、光復及花蓮站設立科學攤位，在教室外推廣科學，讓社會大眾和縣內師生體驗。

東華大學主秘古智雄說，今年適逢化學周期表150周年，各車站以不同的代表元素，設計不同活動。玉里與光復的城市花學元素是鎂與氧、花蓮是氮、磷。

玉里火車站當天上午9點半就有闖關遊戲，10點28分科普列車到站，由北教大學生與玉里吉祥物黑寶迎接，接著科普列車開往光復，11點在光復火車站舉辦開幕式。光復和花蓮火車站同步在上午10點闖關，科普列車將於下午1時抵達花蓮站。

北花蓮活動主持人、東華大學副教授楊悠娟說，今年花蓮將有18所國中小學及高中參與體驗，其中文蘭國小已經是連續5年參加，也有約三分之一學校是首度體驗，這次設計不少有趣的科學實驗，透過科普列車，讓縣內學生從遊戲和生活中學到科學原理，讓科學教育札根。

邁入第4年的科普列車，4月30日從台北站出發後，5月1日進入花蓮境內，除了在火車車廂內的科學遊戲外，東華大學北花蓮團隊與南花蓮團隊將在玉里、光復及花蓮站設立科學攤位，在教室外推廣科學，讓民眾從小遊戲中獲得趣味，進而對科學產生興趣。

台灣科普列車將於5月1日抵達花蓮，東華大學與北教大配合設計闖關活動，東華校長趙涵...
台灣科普列車將於5月1日抵達花蓮，東華大學與北教大配合設計闖關活動，東華校長趙涵㨗（右2）體驗鑽木取火。記者王燕華／攝影
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列車火車站東華大學
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