親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

總統2度痛批說錯話 韓國瑜：腦袋壞了？話都快收回到娘胎

海廢保麗龍變鍵盤曝光 光寶科技人龍淨灘清1.5噸海廢

2019-04-20 18:07聯合報 記者游明煌╱即時報導

光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子忘憂海岸舉行「降龍十八場：保麗龍擒拿淨灘行動」，清出1.5噸海廢垃圾，其中保麗龍有700公斤占一半；現場並首次對外曝光由海廢保麗龍回收、再製而成的創新電子產品電腦鑑鍵盤，展現光寶綠色設計能量「轉廢為用」的具體成果。

從空中俯瞰，志工們手中傳遞的海廢保麗龍，蜿蜒如龍，恰如其活動命名「飛龍在天」。源自金庸武俠小說中最絕頂的武功之一「降龍十八掌」，光寶企業社會責任環境專案小組將特別清理海廢保麗龍的淨灘行動，稱作「降龍十八場」。

光寶環保及企業社會責任祕書處長陳慶暉表示，淨灘是扭轉海洋困境的起點，透過實地親身參與，不只期待還原海岸自然模樣，更希望藉此為受傷的海洋發聲。

他說，很高興今天能與在地海巡署北部分署第二岸巡隊、正濱守望相助巡守隊合作，偕同慈濟基隆慈籃家族聯誼會、靈鷲山佛教基金會、八斗子商圈聯盟等團體的力量，基隆市議員張耿輝、張淵翔、張顥瀚及韓世昱也親到現場，與大家一起捲起袖子、彎下腰清理垃圾，以「人龍」隊形將海廢傳遞到方便清運的集中點。

今天淨灘活動，光寶還將海廢保麗龍減容利用的成果展示出來。回收減容後的海廢保麗龍，光寶投入資源將其研發改質成再生塑料HIPS（high impact polystyrene），並採用為原料成功推出鍵盤、滑鼠等產品。

陳慶暉指出，未來光寶除了要繼續推動海廢保麗龍再生塑料通過相關環保驗證，加強客戶端的推廣合作，也會匯集各供應商力量，共同建立完整的供應鏈體系。秉持企業公民精神，光寶也不排斥規畫將改質配方技術對外開放或授權，以擴大公眾對海洋資源的重視與珍惜。

光寶說，地上可見的彩色圓圈名為「色輪」，象徵聯合國永續發展目標，光寶作為行動呼籲，希望能幫助「永續」的概念越傳越廣，海洋保育和淨灘活動，對準的就是其中的第14項目標，保育及永續利用海洋與海洋資源，以確保永續發展。

光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子...
光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子忘憂海岸舉行「降龍十八場：保麗龍擒拿淨灘行動」，清出1.5噸海廢垃圾。圖／光寶科技提供
分享
光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子...
光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子忘憂海岸舉行「降龍十八場：保麗龍擒拿淨灘行動」，清出1.5噸海廢垃圾。圖／光寶科技提供
分享
光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子...
光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子忘憂海岸舉行「降龍十八場：保麗龍擒拿淨灘行動」，清出1.5噸海廢垃圾。圖／光寶科技提供
分享
光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子...
光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子忘憂海岸舉行「降龍十八場：保麗龍擒拿淨灘行動」，清出1.5噸海廢垃圾。圖／光寶科技提供
分享
光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子...
光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子忘憂海岸舉行「降龍十八場：保麗龍擒拿淨灘行動」，清出1.5噸海廢垃圾。圖／光寶科技提供
分享
光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子...
光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子忘憂海岸舉行「降龍十八場：保麗龍擒拿淨灘行動」，清出1.5噸海廢垃圾。圖／光寶科技提供
分享
光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子...
光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子忘憂海岸舉行「降龍十八場：保麗龍擒拿淨灘行動」，清出1.5噸海廢垃圾。圖／光寶科技提供
分享
現場並首次對外曝光由海廢保麗龍回收、再製而成的創新電子產品電腦鑑鍵盤，展現光寶綠...
現場並首次對外曝光由海廢保麗龍回收、再製而成的創新電子產品電腦鑑鍵盤，展現光寶綠色設計能量「轉廢為用」的具體成果。圖／光寶科技提供
分享

保麗龍淨灘基隆
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

採箭筍返家機車遭查封 老婆怒斥酒駕男「搞什麼鬼！」

2019-04-20 11:12

影／童瞬間低頭垮臉萌樣全場融化 只因答不出市長是誰

2019-04-20 15:22

花東2千人酒駕欠億元罰款 最大戶14次酒駕欠41萬

2019-04-20 14:05

老幼同樂共融 林右昌：基隆公共托育比例全國第一

2019-04-20 12:36

遊小天祥途中破胎 警冒雨助民車打氣

2019-04-20 11:49

18日公告、19日撤銷 花蓮藍營立委初選作業延後

2019-04-20 11:05

影／基隆2坪大日式料理店人氣旺 崁仔頂魚貨直送搶客

2019-04-20 10:02

422地球日 宜蘭免費請喝咖啡、喝茶飲

2019-04-20 10:02

美食新天地／基隆峰鮨壽司 海味直送 各種海鮮一次滿足

2019-04-19 23:53

台東「實」物銀行 邀你一起做公益

2019-04-19 23:00

林瑞陽在大陸為宜蘭觀光代言 下月回宜蘭拚經濟

2019-04-19 20:22

孩子生命幽谷中的一道陽光 她二度拿下閱讀推手獎

2019-04-19 19:57

媽祖開示：首獲小卷到宜趁鮮嚐 漁會有哏網友笑翻

2019-04-19 17:36

吉安楓林步道周邊坍塌 道路裂縫比10元還大

2019-04-19 17:17

一起為家鄉說故事影音課受好評 林右昌：研議再開課程

2019-04-19 15:45

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

全中運瓶裝水印韓國瑜照被批造神 市府：加乘行銷高雄

2019-04-20 01:12

林瑞陽在大陸為宜蘭觀光代言 下月回宜蘭拚經濟

2019-04-19 20:22

颮線壓境網傳高市下冰雹 氣象站：未觀測到

2019-04-19 19:41

【即時短評】政客鼓動民粹反對重大建設 是地方不幸

2019-04-19 19:31

社口媽祖遶境遇狂風 吹垮帳篷壓到小貨車驚險瞬間

2019-04-19 18:46

春遊補助 雲嘉南縣市紛加碼

2019-04-19 23:09

嘉市交通大執法 3天取締1032件

2019-04-19 23:42

影／基隆2坪大日式料理店人氣旺 崁仔頂魚貨直送搶客

2019-04-20 10:02

二姑婆回朴子娘家雨水就來！26日還有藝閣遶街

2019-04-19 19:52

南投縣午後暴雨 台21線、集集支線遭樹倒阻路

2019-04-19 19:46

淡水大道公誕辰祭神豬 特等1424斤破紀錄

2019-04-19 20:33

影／烤香蕉味美 藍帶主廚：生產過盛韓國瑜可以找我

2019-04-19 20:21

影／童瞬間低頭垮臉萌樣全場融化 只因答不出市長是誰

2019-04-20 15:22

全中運飲用水印韓國瑜照 教育局：市政會議通過

2019-04-20 14:03

施工不慎挖破自來水管 竹北2.7萬用戶整夜無水可用

2019-04-20 11:26

暑假打工去 雲林縣政府提供50個暑期工讀

2019-04-20 12:33

國民黨新竹縣立委第一選區民調出爐 立委林為洲勝出

2019-04-20 12:00

接手父親養鹿從20頭到500頭 神農得主「台灣鹿」之夢

2019-04-19 21:44

福隆沙雕季開幕 挑戰金氏紀錄

2019-04-19 23:09

桃園1999熱線月接2萬通 有人陳情「月球人來地球」

2019-04-19 19:59

花東2千人酒駕欠億元罰款 最大戶14次酒駕欠41萬

2019-04-20 14:05

台76延伸二林 蘇揆「送大紅包」

2019-04-19 23:11

淡水陸橋要拆除 保障行人要畫斑馬線

2019-04-19 20:35

老幼同樂共融 林右昌：基隆公共托育比例全國第一

2019-04-20 12:36

影／夜訪女王頭 野柳奇岩夜影美景

2019-04-19 21:16

化傷痛為經驗 范可欽：讓公車更安全

2019-04-19 21:26

阿里山莊園咖啡精英交流賽出爐 23日買家媒合及頒獎

2019-04-19 19:54

不再塞車！新北柑城橋改建 24.4公尺寬規畫雙向4線道

2019-04-19 20:08

鼓動民粹…民代杯葛建設 耽誤地方20年

2019-04-19 23:18

採箭筍返家機車遭查封 老婆怒斥酒駕男「搞什麼鬼！」

2019-04-20 11:12

孩子生命幽谷中的一道陽光 她二度拿下閱讀推手獎

2019-04-19 19:57

台中發大財！巨大接訂單勞工加班市府啟動監管

2019-04-20 17:16

改善颱風濁水問題 翡翠專管7月開工 112年完工

2019-04-19 23:02

台86線快速公路路面受損重鋪 施工時間地點公佈

2019-04-20 12:05

訪孫運璿故居 「院長冰」夏天限量獨賣

2019-04-19 23:52

台中肉品市場遷哪？ 市府：明年6月完成選址

2019-04-19 22:25

文山一、二警分局又傳整併 議員再擋下

2019-04-19 23:49

淡水左轉道太小釀回堵 會勘縮分隔島

2019-04-19 20:34

北市社局轉介低收戶租屋 議員：像香港蟻居

2019-04-19 23:47

找回台灣燈會的美麗感動 原地保留特色燈可望再點亮

2019-04-19 19:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top