海廢保麗龍變鍵盤曝光 光寶科技人龍淨灘清1.5噸海廢

2019-04-20 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



光寶科技企業志工今天聯合在地機關、居民、民間團體250多人組成人龍，到基隆八斗子忘憂海岸舉行「降龍十八場：保麗龍擒拿淨灘行動」，清出1.5噸海廢垃圾，其中保麗龍有700公斤占一半；現場並首次對外曝光由海廢保麗龍回收、再製而成的創新電子產品電腦鑑鍵盤，展現光寶綠色設計能量「轉廢為用」的具體成果。

從空中俯瞰，志工們手中傳遞的海廢保麗龍，蜿蜒如龍，恰如其活動命名「飛龍在天」。源自金庸武俠小說中最絕頂的武功之一「降龍十八掌」，光寶企業社會責任環境專案小組將特別清理海廢保麗龍的淨灘行動，稱作「降龍十八場」。

光寶環保及企業社會責任祕書處長陳慶暉表示，淨灘是扭轉海洋困境的起點，透過實地親身參與，不只期待還原海岸自然模樣，更希望藉此為受傷的海洋發聲。

他說，很高興今天能與在地海巡署北部分署第二岸巡隊、正濱守望相助巡守隊合作，偕同慈濟基隆慈籃家族聯誼會、靈鷲山佛教基金會、八斗子商圈聯盟等團體的力量，基隆市議員張耿輝、張淵翔、張顥瀚及韓世昱也親到現場，與大家一起捲起袖子、彎下腰清理垃圾，以「人龍」隊形將海廢傳遞到方便清運的集中點。

今天淨灘活動，光寶還將海廢保麗龍減容利用的成果展示出來。回收減容後的海廢保麗龍，光寶投入資源將其研發改質成再生塑料HIPS（high impact polystyrene），並採用為原料成功推出鍵盤、滑鼠等產品。

陳慶暉指出，未來光寶除了要繼續推動海廢保麗龍再生塑料通過相關環保驗證，加強客戶端的推廣合作，也會匯集各供應商力量，共同建立完整的供應鏈體系。秉持企業公民精神，光寶也不排斥規畫將改質配方技術對外開放或授權，以擴大公眾對海洋資源的重視與珍惜。