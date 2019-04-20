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初選會分裂？ 藍花蓮立委初選延後引不滿

2019-04-20 16:45聯合報 記者王燕華╱即時報導

國民黨花蓮縣黨部昨突然撤銷立委初選期程公告，將作業時間延後，已表態投入初選的國民黨組發會副主委林有志說，期程是黨中央決定，地方無權延後，會照常於22日前往領表；縣黨部主委鄒永宏強調是委員會多數決議。

花蓮縣黨部前天公告，黨內初選於22日至24日的上午10點至下午4點領表並登記。但突然又在昨天宣布撤銷公告，期程向後延，理由是昨召開縣委員會議，多數委員有不同意見與考量，決議將作業時間延後，讓提名作業更加周延，也讓有意參選的黨員同志有更充分準備，並表示會將決議提報黨中央。

黨內目前表態的3人包括林有志及前立委王廷升、醫師黃啟嘉。王廷升認為黨內制度應有公平性，黃啟嘉則說尊重黨部，沒有意見。

林有志強烈反彈，表示花蓮初選作業期程由中央提名小組決定，送中常會核備，地方黨部無權延後，違背所有制度。他強調，要參選的人都沒意見了，委員們卻有意見，難道是「為人作嫁」，難怪啟人疑竇。除非縣黨部出具提名小組說要延後的公文，否則自己仍會照原公告期程，22日到黨部領表。

鄒永宏表示，地方黨部已依黨中央要求公告，只是昨天開會時，多數委員有不同意見與考量，決議將作業時間延後，讓提名作業更周延，也讓有意參選的黨員同志更充分準備。

他說，昨天現場34名委員中32人同意、2人無意見，作成初選期程延後決議，會送黨中央，相信黨中央會尊重地方決議。

至於延到何時，鄒永宏表示目前沒有時間表，「等對手（民進黨）先出牌我們再出就好」對方人選都還沒出來，國民黨沒道理要這麼早出來。

有意投入國民黨內花蓮立委初選的王廷升（右）。圖／翻攝王廷升臉書
有意投入國民黨內花蓮立委初選的王廷升（右）。圖／翻攝王廷升臉書
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國民黨花蓮縣黨部前天公告立委初選期程，但昨天突然又撤銷並延後。圖／縣黨部提供
國民黨花蓮縣黨部前天公告立委初選期程，但昨天突然又撤銷並延後。圖／縣黨部提供
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有意投入國民黨內花蓮立委初選的林有志，對黨部決議表達不滿。圖／翻攝林有志臉書
有意投入國民黨內花蓮立委初選的林有志，對黨部決議表達不滿。圖／翻攝林有志臉書
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有意投入國民黨內花蓮立委初選的黃啟嘉，對黨部延後期程表示尊重。圖／翻攝黃啟嘉臉書
有意投入國民黨內花蓮立委初選的黃啟嘉，對黨部延後期程表示尊重。圖／翻攝黃啟嘉臉書
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