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影／童瞬間低頭垮臉萌樣全場融化 只因答不出市長是誰

2019-04-20 15:22聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府社會處今天在救國團廣場，舉辦2019「嬤公孫憶童趣」基隆親子館暨祖孫館聯合宣導活動，市長林右昌和各區親子館祖孫代表，共同堆砌積木完成「愛的親子家園」活動，還有趣味有獎徵答，家長與小朋友搶著作答。其中有一題主持人問「基隆市長是誰？」一名小小男童舉手搶答，上台後卻緊張答不出來，瞬間低頭垮臉的萌樣，讓全場都笑了，還給他鼓掌，最後主持人趕快叫男童的媽媽來解救。

今天活動現場，結合各區親子館、基隆祖孫館、居家托育中心、身心障礙福利中心、衛生局及社福單位設攤宣導，體驗童玩遊戲、美味古早味小吃及祖孫相聲表演，提供民眾各項托育諮詢、親子館資訊，共同體驗一場難忘祖孫共樂活動，歡笑聲不斷，親子玩得不亦樂乎。

趣味有獎徵答時氣氛很熱絡，主持人哥哥問了很多問題，比如基隆有哪些親子館、市政府的總機是幾號等，家長與小朋友搶著作答，其中有一題主持人問「基隆市長是誰？」很多人都舉手，但一名小小男童最快，第一時間就舉手，家人在台下打暗號給他小小聲說是「林右昌」，但他上台後卻似乎有點緊張，答不出來，讓主持人也很心急。

男童年紀很小，主持人偷偷附耳告訴他答案，但男童似乎不太領情，瞬間把頭低下來，手也伸直，但垮臉的萌樣及動作，卻讓全場都融化笑了，全場家長也都給他鼓掌，最後主持人趕快叫男童的媽媽來解救，現場民眾直呼男童好可愛。

基隆市政府社會處今天在救國團廣場，舉辦2019「嬤公孫憶童趣」基隆親子館暨祖孫館...
基隆市政府社會處今天在救國團廣場，舉辦2019「嬤公孫憶童趣」基隆親子館暨祖孫館聯合宣導活動，還有趣味有獎徵答，家長與小朋友搶著作答。記者游明煌／攝影
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基隆市政府社會處今天在救國團廣場，舉辦2019「嬤公孫憶童趣」基隆親子館暨祖孫館...
基隆市政府社會處今天在救國團廣場，舉辦2019「嬤公孫憶童趣」基隆親子館暨祖孫館聯合宣導活動，還有趣味有獎徵答，家長與小朋友搶著作答。圖／基隆市政府提供
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