花東2千人酒駕欠億元罰款 最大戶14次酒駕欠41萬

2019-04-20 14:05 中央社 台東縣20日電



花東2縣近2000名酒駕民眾欠上億元罰款，執行署近日將強制執行查封財產，其中最大戶14次酒駕欠41萬元罰款。法扶志工坦言，大部分是弱勢族群，讓人很無奈。

儘管酒駕刑責不斷加重，花東地區酒駕問題仍嚴重，公路總局花東監理站最近執行「酒駕零容忍」，清查花東地區，高達近2000人積欠酒駕罰鍰，金額新台幣1億190萬餘元，已送交法務部行政執行署花蓮分署強制催收，如無法繳交將當場查封。

花蓮分署表示，這些積欠罰鍰未包含移送地檢署偵辦者或是法院的處分金，主要都是酒測值低於0.25mg/l者，或是檢察官緩起訴金額低於監理站罰款，需要補足的金額。

花蓮地區被催討的有1072人，台東地區有415人，另外，加上目前人不在花東地區者，總計近2000人。

花蓮分署表示，積欠罰鍰的最大戶是花蓮林姓民眾，總共有14次酒駕紀錄，其中8件依公共危險罪移送地檢署偵辦，總計服刑1年2個月；另外6次未達公共危險罪，或是拒絕酒測，由監理站裁罰共44餘萬元。

林男積欠44萬餘元罰款，監理站送執行署強制催討，執行官查扣到2萬6千多元的保險費，目前還欠41萬元。

賴姓執行官表示，林男曾經是低收入戶，又有肝病、心臟病和高血壓，平常打零工，雖然有提出償還計畫，但最後還是繳不出錢，近日內將前往查封不動產。

另外，還有一男子，積欠8萬元，前幾年在執行人員督促下曾辦理分期，當時因其名下無財產，後來由太太擔任擔保人才辦妥分期，但沒繳幾期就中斷，近期為落實「酒駕零容忍」政策，前往查封他太太的機車。

台東的積欠罰款大戶則是24萬元，當中有2次拒絕酒測罰18萬元。花東地區積欠高達上億元的酒駕罰款，引起外界關注。

在台東法扶擔任多年的志工表示，酒駕加重罰款，讓花東民眾的弱勢群族變得更弱勢。花東酒駕問題要考慮社會系統因素，它是一個社會問題，為何會有這樣的喝酒文化，況且這些人超過一半都是基層勞工和農民，交通工具都是機車，對社會造成的危害遠不及汽車，卻受到相同的罰則，「不能只看到行為就說他是罪大惡極」，讓人很無奈。

花蓮分署長謝耀德表示，花東地區因大眾運輸不便，出了市區計程車也不多，目前約有2000位義務人因酒駕、毒駕罰鍰強制執行中。花蓮分署對於酒駕案件必然強力執行，但如義務人因經濟困難無法一次繳納者，也可檢具相關資料向花蓮分署提出分期申請。