老幼同樂共融 林右昌：基隆公共托育比例全國第一

2019-04-20 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府社會處今天在救國團廣場，舉辦2019「嬤公孫憶童趣」基隆親子館暨祖孫館聯合宣導活動，市長林右昌和各區親子館祖孫代表一起同樂共融，林右昌說，基隆幼托照顧是全國第一，無論公幼或非營利幼兒園，公共托育比例是全國最高，現已超過50%，大幅降低家長負擔。

今天上午活動現場，結合各區親子館、基隆祖孫館、居家托育中心、身心障礙福利中心、衛生局及社福單位設攤宣導，體驗童玩遊戲、美味古早味小吃及祖孫相聲表演，提供民眾各項托育諮詢、親子館資訊，共同體驗一場難忘祖孫共樂活動，歡笑聲不斷，親子玩得不亦樂乎。

林右昌說，基隆親子館建置速度算蠻快，一區一親子館，目前信義區親子館場地找到了，將在今年建置。他始終有一個想法，就是政府不管花多少資源，錢花在小朋友身上，永遠都不會浪費，投資下一代是最好的投資。歡迎大家善用親子館，未來規劃朝區內生活圈方式建置，市民享受更貼心的設施與服務。

林右昌表示，基隆幼托照顧是全國第一，無論公幼或非營利幼兒園，公共托育比例是全國最高，現已超過50%，也超過中央要求地方政府的標準，接下來目標朝60%努力，會大幅降低家長負擔。

立委蔡適應也到場，民眾搶著和他合照，他說，基隆有全國首座祖孫館，各區也有親子館，民眾可以多利用，善用這麼好的資源。