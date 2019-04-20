影／基隆2坪大日式料理店人氣旺 崁仔頂魚貨直送搶客

2019-04-20 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆仁愛市場「峰鮨壽司」，雖只有2坪大，卻是人氣日式料理店，店家說出原因，原來是北台灣極富盛名的崁仔頂魚市就在旁邊，成為好鄰居，海鮮「新鮮直送」，店家可以每天採購最新鮮的海產食材，其中人氣蓋飯、究極海鮮丼是人氣王，很多上班族、遊客及老饕都愛這一味，常座無虛席。

峰鮨壽司每到中午人聲鼎沸，師傅阿峰師料理動作熟練，所有食材及製作過程都一覽無遺，新鮮看得到。阿峰師說，崁仔頂魚市有最新鮮的海鮮食材，每天直接採購，是小小店面很能吸客的地方。另一秘訣就是親民平價到高檔頂級都有，顧客吃得超值，老饕也愛來品嘗，生魚片、壽司製作都有巧思。

從台北來的李姓顧客說，店家用料大方，有不少特別料理口味，如「魚頭荒燒」這道料理，將整條香魚與特製醬汁一起燜煮，口感別家吃不到。

「人氣蓋飯上班族必點，是人氣王」，因為幾乎各種海鮮都吃得到，軟絲、鮑魚、綜合生魚片、鮭魚卵、鱈魚鬆及加拿大海膽，嘗鮮必點。「升級版」究極海鮮丼更是美味，份量較大一點，外地遊客多會點這道，上面鋪滿海膽、鮭魚卵、鱈魚鬆及各種新鮮魚料，各種海鮮口味一次滿足，尤其生魚片很厚。

阿峰師表示，種類有多樣才能滿足各種顧客的需求，他堅持每一道手作料理，做出和其他店家不同的樣式與特色。不少民眾都是朋友推薦來吃，基隆市議員楊秀玉說，食材非常鮮甜，崁仔頂當天現場採買，廚師手藝非當好，價格也親民。新北市議員張錦豪和朋友來嘗鮮，他表示，人氣蓋飯很棒，海鮮入口新鮮，蒜頭蛤蠣湯很好喝，排隊半小時也值得。

地址：基隆市仁愛區愛三路21號仁愛市場2樓B42攤位

電話：（02）24283139