孩子生命幽谷中的一道陽光 她二度拿下閱讀推手獎

2019-04-19 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



教育部為鼓勵全國國民中小學重視學生閱讀知能，舉辦閱讀磐石獎，國中部分全國共選出13所得獎學校，閱讀推手個人組則遴選出45名教師；基隆市銘傳國中老師林季儒以「閱讀 ，孩子生命幽谷中的一道陽光」 為主題，獲得本屆閱讀推手個人獎的殊榮，這也是她連2屆得獎。

基隆市教育處指出，林季儒投身閱讀推動教育20餘年，無論是擔任導師帶著全班的孩子一起閱讀，或是擔任閱讀推動教師帶著全校的孩子一起閱讀，成效都相當斐然。

林季儒說，閱讀不是語文的教育而是能力的教育，因此閱讀是一切學科的基礎，已經是銘傳國中老師們的共識。只要孩子有閱讀力作為底蘊，就能夠奠基孩子的學習力，強化他們的思辨力與競爭力，孩子們都樂在其中。

銘傳國中近年來在全校教職同仁努力下，將圖書館改建得美輪美奐，也建置活潑多元的閱讀課程，更透過各式各樣有趣的閱讀推廣活動讓孩子們更愛閱讀更親近圖書館，讓銘傳國中的孩子們能夠在各面向屢創佳績。

另基隆市明德國中閱讀團隊透過「LUCKY Reading @明德幸福20號站」方案，榮獲108年度閱讀磐石獎。

校長沈俊光說，從一個傻瓜到三個傻瓜到一群傻瓜，老師以閱讀為媒介，帶領學生們在玩中學習，就像《石頭湯》的故事一樣，許多人從旁觀者者、好奇者轉變成投入者、熱情者，校園閱讀氛圍與學生的樣貌開始改變，是親師生合作創造的成果。