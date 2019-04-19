媽祖開示：首獲小卷到宜趁鮮嚐 漁會有哏網友笑翻

2019-04-19 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘17日拋出參加國民黨2020總統初選震撼彈，並向外界表示「是媽祖要他選的」，這幾天立刻在網路上掀起一陣媽祖哏熱潮，基隆區漁會粉專小編也來湊熱鬧，PO出媽祖開示「2019首獲小卷到，宜趁鮮品嘗。」讓網友笑翻。

基隆區漁會總幹事陳文欽指出，今年抓小卷的船3月中出海，前幾天返港，首獲小卷量不多，但新鮮美味，他們在門市和官網開賣，一包約300公克100元。

漁會粉專上PO出，媽祖開示：2019首獲小卷到，宜趁鮮品嘗，船上急速冷凍，川燙就鮮甜美味，嚴選當季食材，怎麼料理都好吃，「媽祖也流口水啦！」這個哏讓網友笑翻。

陳文欽說，3月29日清明節檔期，他們就在臉書粉專PO出「你的祖先昨天託夢告訴我，清明節，想吃魚」，清明時節「魚」紛紛，煎炒煮炸香噴噴，膨湃海鮮組現省441，祖先說，省下的錢都可以再買一條魚了。

陳文欽說，託夢的哏，漁會早在郭台銘之前就用了，看到鴻海董事長郭台銘拋出參加國民黨2020總統初選震撼彈，並向外界表示「是媽祖要他選的」，漁會同事都會心一笑。