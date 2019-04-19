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一起為家鄉說故事影音課受好評 林右昌：研議再開課程

2019-04-19 15:45聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆是台灣北部重要門戶，400多年來孕育出深厚文化底蘊，基隆市政府向文化部爭取「大基隆歷史場景再現計畫」經費8億多元，要在基隆港東、西岸及和平島地區，打造文化觀光廊帶，但這項計畫更在意的是人才的培訓，市府開辦在地影音人才培訓課程，今天辦成果發表會，市長林右昌期許更多人投入，一起為家鄉說故事

林右昌指出，文化部在推動這項計畫時，不只是實體與虛擬的重建，更在意的是人才的培訓，才能讓這些策劃跟想法一直延續下去，透過影音人才培訓，提供非常好的媒介，由於學員反映非常熱烈，文化局研議再開辦課程，希望更多人參與大基隆歷史場景再造行動。

報名參與這次培訓課程的63位學員，從15歲到62歲都有，一對50多歲的高先生夫妻一起報名，希望在女兒出嫁時能剪輯女兒成長與祝福的影片，象徵父母親給女兒的祝福；就讀基隆商工三年級的詹同學則表示，接觸培訓計畫，讓她知道如何藉由影片「為家鄉說故事」，透過課程中的走讀，也對家鄉有更多的認識。

文化局表示，這項「在地影音人才培訓課程」，除了學習攝影的知識及技巧外，還結合走讀、周末講座、影像與基隆歷史對話、在地耆老分享、電視台參訪、VR體驗、空拍等豐富充實多元的內容，讓學員親身感受基隆這座美麗城市與歷史深度。許多學員在看到影片時，表示對自身的進步很有成就感，也加深對所生活的城市-基隆有更深刻的情感連結。

在地影音人才培訓計畫的25件精采作品，可在YouTube上搜尋關鍵字「基隆在地影音人培」詳細資訊，並請關注「基隆市文化局」、「大基隆歷史場景再現整合計畫」臉書粉絲專頁。

基隆市長林右昌說，由於學員反映非常熱烈，文化局研議再開辦課程，希望有更多人參與大...
基隆市長林右昌說，由於學員反映非常熱烈，文化局研議再開辦課程，希望有更多人參與大基隆歷史場景再造行動。圖／基隆市政府提供
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基隆市府開辦在地影音人才培訓課程，今天辦成果發表會，學員作品令人驚豔。圖／基隆市...
基隆市府開辦在地影音人才培訓課程，今天辦成果發表會，學員作品令人驚豔。圖／基隆市政府提供
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市府開辦在地影音人才培訓課程，今天辦成果發表會，文化局長陳靜萍鼓勵更多人投入，一...
市府開辦在地影音人才培訓課程，今天辦成果發表會，文化局長陳靜萍鼓勵更多人投入，一起為家鄉說故事。圖／基隆市政府提供
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基隆港文化局林右昌
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