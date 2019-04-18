被遺忘半世紀的水稻田 綠島老人盼重新找回

2019-04-18 15:45 中央社 台東縣18日電



綠島曾是典型的魚米之鄉，島上金黃色的稻穗迎著海風搖曳，後來因台灣白米進入，農民漸漸棄耕。最近島上老人家希望找回消失近半世紀的水稻田，增添觀光元素。

海上明珠綠島，每年湧入數10萬觀光客，海底美景、朝日溫泉，吸引觀光客；騎著機車環島，呼嘯而過的草原景色，很難想像，過去是一片水稻田。

「台東縣自然與人文學會」最近在幫綠島找回更多觀光元素，農業是重要的一環，團隊意外發現，綠島曾經栽種過水稻，於是團隊希望幫島上復育水稻。

學會總幹事、義守大學休閒管理學系教授趙仁方表示，遊客到綠島不是只有觀光，應該還有不同的體驗，例如2、300年前綠島上的居民如何生活、如何自給自足，聽老人家說，過去綠島有種稻，於是可以嘗試復育水稻。

趙仁方說，根據他們調查，綠島過去種水稻的地方是在「狀元地」，也就是綠島最肥沃的公館村梅花鹿園上方的草原，現在已荒蕪。

現年50幾歲的公館村長王勝德說，他們祖田就是在「狀元地」，小時候有印象阿公、阿嬤時代就種水稻，一年只有一期稻，後來因從本島進口白米不敷成本，加上年輕人出走，島上逐漸走向觀光，40年前島上的水稻開始棄耕，家中的土地也賣給大財團。

趙仁方說，學會透過勞動部的培力就業計畫，不僅可以讓老人重新回到農田，恢復綠島的農事，讓綠島土地再度和人連結，也可以增加綠島觀光元素。綠島鄉長謝賢裕也鼓勵樂齡老人家，再度從事農務，傳承經驗。

池上青農魏瑞廷表示，日前受邀到綠島，提供水稻復育意見。他說，既然過去曾經有水稻，就表示復育沒問題，首先要找出水源，水源固定，後續的技術就沒問題，讓綠島重現當年稻穗飽滿，金黃閃耀的景象。