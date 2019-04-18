前基隆市長林番王墓修復 林右昌籲珍惜歷史資產

2019-04-18 15:48 中央社 基隆市18日電



基隆市政府今天下午發布新聞稿，公布電視媒體最新就職百日民調顯示，林右昌在施政表現上有高達71.19%的民眾感到滿意。圖／基隆市政府提供 分享 facebook 已故前基隆市長林番王墓去年遭人毀損，經修復後今天舉辦追思儀式，市長林右昌前往上香致意，除肯定林番王對基隆發展的貢獻外，也呼籲大家珍惜歷史資產。

1960年第4屆市長選舉中，林番王代表民社黨參選基隆市長，在各方不看好情況下打敗擁有豐沛資源的國民黨市黨部主委李國俊，不僅如此，第5屆市長選舉再次擊敗國黨提名的謝清雲。

地方因此流傳「番王坐美國船、食清糜」諺語，意思就是林番王選票多過李國俊（閩南語發音近似美國船）和謝清雲（閩南語發音近似食清糜）。林番王於1965年7月因肺癌病逝在台北市中山北路臨時住所，享壽66歲，下葬於基隆中正公園旁。

林右昌表示，林番王對基隆市政建設現代化貢獻良多，很多老一輩長者對他非常思念，未料墓地去年遭不明份子毀損，宗親與家屬發起修復行動，今天完成舉辦追思儀式，林番王墓是中正公園與基隆歷史重要一部分，希望大家能愛惜。

也前往參加追思儀式的前基隆市長李進勇說，林番王奠定基隆市政建設發展的紮實基礎，許多故事至今讓人津津樂道，林番王可說是大家共同的寶貴資產，期盼大家珍惜這項民主資產。

林右昌曾表示，林番王任內最重視教育與交通，共增設3所中學、8所小學，改善基隆教育環境，另外，為促進基隆繁榮，不僅架設許多大型如七賢橋等橋梁，也整修馬路與街衢。此外，林番王也協助港務局於1961年改建基隆內港設施，麥克阿瑟公路及六堵工業示範區也是在林番王的協助下完成。