助螢火蟲好「孕」 基隆暖暖綠色隧道路燈包紅玻璃紙

2019-04-18 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市暖暖水源地水質清澈，每年都有很多螢火蟲出現，4月開始是繁殖季，為避免光害影響螢火蟲生態及求偶，區公所把從希望森林到西勢水庫間「綠色隧道」的路燈，全部用紅玻璃紙包覆起來，希望不要太亮，讓螢火蟲可以順利交配。

暖暖水源地附近有西勢水庫，是重要的水源保護區，不僅水質清澈，生態也非常豐富，是螢火蟲很好的棲息地，每年4到6月繁殖季節可欣賞螢火蟲紛飛美景，是基隆著名的賞螢熱點。目前已有不少螢火蟲出現，到晚間已有民眾搶先賞螢，去年立委蔡適應辦公室曾建議包覆路燈，效果不錯。

暖暖區公所民政課長羅彩月說，綠色隧道上周已有螢火蟲出現，但還沒有到高峰期，螢火蟲會畏光害，日前與議員王醒之等會勘，區公所昨天把希望森林到西勢水庫間綠色隧道的路燈全部用紅玻璃紙包覆起來，希望不要太亮，但又不影響行人及車輛的通行，在螢火蟲繁殖期間減少亮度。

王醒之表示，暖暖是生態很多元的地方，螢火蟲復育很重要，光害會影響螢火蟲尋找配偶「做愛做的事」，因此建議把路燈用玻璃紙包覆起來，同時兼顧用路人的權益，讓生態和用路安全取得平衡。今年特別的是，居民種下2千棵樹的希望森林，也有螢火蟲出沒，讓大家都很欣喜。

王醒之建議民眾到綠色隧道賞螢時最好不要帶手電筒，因為水源地路燈包起來後亮度還可以，如果要帶手電筒也要進行包覆，不能太亮；最好把車停在雙生土地公廟及水公司大樓附近，步行進入，避免車頭燈影響螢火蟲，且可體驗與自然環境合而為一的過程，享受大自然螢火蟲的生態。