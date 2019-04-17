提升英語力 饒慶鈴射教育3箭

2019-04-17 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣報導



台東縣長饒慶鈴昨天到知本溫泉國小，用英語繪本說故事。 記者尤聰光／攝影 分享 facebook

台東縣長饒慶鈴昨天到知本溫泉國小瞭解校方推動雙語實驗教育發展情況，還以英語繪本說故事給小朋友聽。她表示，營造台東為英語友善環境，將致力推動三大教育政策，包括投入近千萬元打造行動英語教育列車，巡迴全縣各國小校園。

饒慶鈴說，三大教育政策包括行動英語教室、營造浸潤式英語教學環境、招聘具跨領域專長斜槓教師。藉此提供更多元的學習環境及開放國小非學科領域的混齡教學，讓學生學習更具成效；希望讓台東的孩子都能不怕英語，勇於與外籍人士交談，營造台東成為英語友善環境。

知本溫泉國小近年來致力發展「在地化」英語教學模式，並朝雙語實驗教育學校發展，已成為縣內重要的英語學習基地，也獲得教育部肯定。饒慶鈴由縣府教育處長林政宏陪同，參觀校內AR/VR教室等，接著與學童一同進行英語繪本「Taitung Vacation」閱讀學習。

饒慶鈴說，將投入近千萬元打造「行動英語教室」，車內配有全套數位教學設備及中、外籍英語教師，搭配現有的英語AR學習基地教材，將以「行動式」的主動英語教學，巡迴全縣各學校，預計108學年度可以上路。規畫今年招聘教師，跨領域專長師資初試加分5％，強化現有教學師資能量。至於少子化問題，則實施非學科混齡教學。