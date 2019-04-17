親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

iOS 13不只暗黑模式 全新觸控手勢功能曝光

大學英翻中考卷有人空白有人加注音 師嘆真的不會教

影／蘇花改谷風隧道傳氣爆？ 工程處否認

2019-04-17 22:12聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣議員松王淑珍今晚傳出一則影片，指內容是谷風隧道裡火警，還不時發出「蹦蹦」如同爆炸的聲響。她表示，疑是工安氣爆，有人受傷。

不過，蘇花改工程處今晚否認有氣爆，也表示沒有人受傷。工程處表示，事發是在前天、15日，谷風隧道工人使用氧氣乙炔切除鐵件，因火星掉落，不慎引燃工作架上管線著火，工班在10分鐘內自行用滅火器撲滅，無任何人員受傷，虛驚一場，已責成廠商注意宣導用火安全。

宜蘭縣議員松王淑珍今晚傳出一則影片，指谷風隧道裡火警，質疑是工安氣爆，有人受傷，...
宜蘭縣議員松王淑珍今晚傳出一則影片，指谷風隧道裡火警，質疑是工安氣爆，有人受傷，今晚遭蘇花改工程處否認。圖／取自松王淑珍提供影片
分享
宜蘭縣議員松王淑珍今晚傳出一則影片，指谷風隧道裡火警，質疑是工安氣爆，有人受傷，...
宜蘭縣議員松王淑珍今晚傳出一則影片，指谷風隧道裡火警，質疑是工安氣爆，有人受傷，今晚遭蘇花改工程處否認。圖／取自松王淑珍提供影片
分享

氣爆工安火星
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

不怕苦！台東關山消防大隊 3天山域救援訓練

2019-04-17 11:35

宜蘭郵局辦公益園遊會 來玩闖關活動又能做公益

2019-04-17 09:32

「漁港不是釣魚場」 基隆垂釣點不增加

2019-04-17 00:03

颱洪就封 蘭陽大橋評估改建

2019-04-16 23:59

花蓮新城15戶無自來水 古井水度日

2019-04-16 23:52

姜子寮步道泥濘 將改善排水

2019-04-16 23:18

基隆十大肇事路段 基金一路居首

2019-04-16 23:16

影／堤防比梁底高…蘭陽大橋遇颱風屢封橋 爭取15億改建

2019-04-16 16:55

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

影／白沙屯媽祖進香背後 當年一門課讓她決定這段艱難旅程

2019-04-17 08:10

「寶島時代村」將復活 入村票價降南投人不用錢

2019-04-17 19:29

去年淹慘 台南麻豆兩座滯洪池容納10萬噸水加入防洪

2019-04-17 09:32

100萬預算通過 嘉義市終於有樹葬區

2019-04-17 15:58

影／大甲媽回鑾安座 馬英九：看到人民信仰真誠和美

2019-04-17 01:53

苗栗市垃圾車位置APP全都露 倒垃圾不用等

2019-04-17 12:53

新莊到大直縮短為28分鐘 環狀線二階段國發會審議通過

2019-04-17 18:59

施工疏忽毀他人祖墳 受害民眾控：還要花錢買塔位

2019-04-17 16:48

員林蜀葵花季催生者 詹錫芬辭世遺言要與花草長眠

2019-04-17 21:01

戴柯P面具行竊娃娃機 柯文哲狂笑回：太有趣了

2019-04-17 10:53

不是取代春吶 屏東「三大日」已成新的春天音樂節

2019-04-17 14:33

補足南桃醫療缺口 建醫院增病床

2019-04-16 23:30

太陽能面板下的農業奇蹟 他創全國最大單一杏鮑菇場

2019-04-17 07:55

台南捷運引進這項最新技術 好神奇玻璃一秒霧化

2019-04-17 20:03

公車右轉 北市要求「指差確認」再行駛

2019-04-16 23:05

高雄友善農田 3級保育動物現蹤

2019-04-17 19:31

侯友宜允諾 新北敬老卡6月1日可扣點搭捷運

2019-04-17 17:13

影／綠要盧秀燕表態台中是否紅化？ 議會藍綠鬧不休

2019-04-17 11:40

彰化靜思堂長照中心啟用 百歲人瑞：不要在家給電視看

2019-04-17 15:36

北市擬解大彎北「就地合法」枷鎖 黃景茂否認放水

2019-04-17 15:23

用路人注意 花蓮三號橋本月22日起封閉復建

2019-04-17 14:15

難忘台灣燈會驕傲 屏東縣要再爭取舉辦國慶煙火

2019-04-17 15:38

巴黎聖母院與彰邑關帝廟火劫 原來有許多雷同

2019-04-17 12:45

行政院續挺高雄橋頭科學園區 今年7月前將完成都計變更

2019-04-17 15:15

影／編織藺草逾80年 近九旬阿嬤技藝讓人驚豔

2019-04-17 07:57

「台中+中央」托育補助 2-6歲福利依舊

2019-04-16 23:25

廠商卻步 社子島查估兩度流標

2019-04-17 00:17

左營地下道今填平 5月底前開放通車

2019-04-17 15:30

拜會時代力量黨團求支持 林穎孟：希望柯Ｐ做好做滿

2019-04-17 11:57

蔡英文慰勞澎湖空軍 趕赴台南市區漁會動土

2019-04-17 11:12

等車不無聊！萬里這些公車候車亭變馬路圖書館

2019-04-17 12:48

彰化二水碧雲禪寺拍賣 住持1612萬買回

2019-04-16 23:44

音樂老師、室內設計師玩創意 媽祖生日要讓信徒好驚喜

2019-04-17 12:18

桃市交大合作 打造智慧生醫園區

2019-04-16 23:25

台南特色公園 遊具燙、滑梯太斜…玩得不安心

2019-04-16 23:06

影／萬眾呼喊「進喔」 白沙屯媽祖回宮安座

2019-04-17 17:20

北捷南環與北環段將報政院核定 估9年半後完工

2019-04-17 18:33

台中清水鬼洞探祕 參觀者須結伴

2019-04-16 23:34

「漁港不是釣魚場」 基隆垂釣點不增加

2019-04-17 00:03

北市海砂屋擬修法 議員憂改建更難

2019-04-17 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top