影／跨政黨盧森堡國會議員訪基隆 讚智慧教育推動成果

2019-04-17 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



盧森堡跨黨派國會議員一行5人今天傍晚造訪基隆，市長林右昌誠摯歡迎，雙方並就智慧城市等交換施政經驗，分屬4個不同政黨的議員，在參觀「基隆教育創新研發實驗中心」時，對基隆市推動智慧教育的成果都很稱讚，認為可以做為學習的參考。

訪問團成員包括議員艾雪（Emile Eicher）、議員凱思（Aly Kaes）、議員邊卡納（Daniel Biancalana、議員克雷蒙（Sven Clement）以及議員貝娜議員（Djuna Bernard）等，分別來自盧國朝野4個不同政黨，前3名議員也兼任地方首長職務，後兩人則為政壇新秀，都是首度訪台。

訪問團成員中，議員貝娜是盧森堡國會「議會間童軍活動組織」主席，其餘成員除邊卡納之外，也都是該團體成員，因此訪問團在造訪市府前，特別前往建德國中參觀該校童軍團的活動及表演，並進行意見交流；隨後並前往教育處參觀基隆教育創新研發實驗中心，留下深刻印象。

盧森堡的議員們與市長林右昌就智慧城市、智慧教育及童軍教育、汙水處理及水環境計畫等，交換施政經驗，團長艾雪並當場邀請林右昌率隊前往盧森堡訪問，希望雙方能有更多的交流機會。

今天不只盧森堡議員參訪，新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權等人，也在今天到市府拜會，雙方針對台灣及新加坡政經發展進行意見交換，尤其在郵輪發展觀光、帶動在地產業的潛力雙方有共鳴，林右昌表示，希望未來有機會能到新加坡走走取經。