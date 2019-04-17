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守護長輩交通安全 花蓮監理站宣導怎避內輪差

2019-04-17 14:51聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

依據大數據資料分析顯示，106年與107年花蓮地區A1類道路交通事故死亡人數分別為47人與41人，但65歲以上死亡人數卻由14人增加為18人，佔43.9％。為加強宣導高齡者用路安全及高齡駕駛人駕照管理制度，花蓮監理站設計馬路計時道路、大型車輛視角設備等讓銀髮族體驗。72歲涂爺爺說，有監理站的宣導，知道過馬路要花多久時間，遇到大車要避開等，對往後交通安全有更有保障。

公路總局台北區監理所花蓮監理站，今日在化仁國中舉辦高齡者交通安全宣導。花蓮監理站指出，長輩行駛道路時常會有恍神、一時不知操作程序，尤其是機車、行人常沒注意道路狀況而傷亡，事故後要恢復傷勢都需要很長時間，去年花蓮就有942位老人受傷。基於銀髮族對於交通安全常識較不足，年輕人教老人又常會有溝通不清的問題，因此採用「初老幫助老老」，由60幾歲的初老人擔任「路老師」，把交通安全常識告訴年紀更大的長輩，自我保護道路安全。

花蓮監理站表示，除一般交通宣導外，特別有3項交通安全體驗，有長12公尺穿越道計時器，讓長者實際走一遍，了解自己在幾秒鐘可通過馬路，在往後可作為參考；還有大車視野體驗，長輩們坐在無發動的大車上觀察後視鏡反射畫面，清楚知道大車的視線死角在何處；更請司機實際轉彎，讓長者了解何謂內輪差，並要與大車保持三大步的距離，才不會發生意外。交安宣導接下來會在花蓮各鄉鎮宣導，預計辦15個場次。

72歲涂爺爺體驗穿越計時器，他說，很高興有這麼方便的設備，再加上3秒的反應時間，更能掌握過馬路的時間，不會再有困在馬路上的窘境。坐在大車上體驗的66歲張大哥說，發現司機看不到的死角很多，就連前方較矮的腳踏車也會被擋住，往後看到大車會盡量避開。

另外，花蓮監理站也宣導75歲以上高齡者要記得換駕照，須經過體檢、認知測驗後才能換新照，目前花蓮有58％的長輩換照，也鼓勵自認不適合開車的長輩主動到監理站撤銷駕照。

75歲以上銀髮族要記得到監理站做認知測驗換駕照。記者王思慧／攝影
75歲以上銀髮族要記得到監理站做認知測驗換駕照。記者王思慧／攝影
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地上標示內輪差範圍，讓長輩了解什麼是內輪差。記者王思慧／攝影
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花蓮監理站請長輩坐在大車駕駛座上，了解大車視線死角。記者王思慧／攝影
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花蓮監理站標示大車駕駛視線死角。記者王思慧／攝影
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監理站駕照銀髮族
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