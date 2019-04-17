用路人注意 花蓮三號橋本月22日起封閉復建

2019-04-17 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮去年發生0206地震，除了房屋倒塌外，有三座橋包括尚志橋、3號橋及國福大橋出現位移等情形，花蓮市公所發包工程修補復建，3號橋預計4月22日至8月5日封橋、國福大橋預計5月、尚志橋預計9月開始施工封閉，預計12月3日完工。花蓮市長魏嘉賢表示，會這麼久才修補是因為經費問題，廠商投標及購買工程材料等，屆時要請用路人留意改道。

魏嘉賢指出，去年地震後，這三座橋都有位移、些微裂縫等情形，雖然車輛行駛沒問題，但仍要修補橋梁，3號橋先施工，4月22日開始到8月5日封橋，接下來是國福大橋預估5月施工、尚志橋則是9月施工；這三座橋由於是美崙地區和花蓮市區的交通要道，所以一定是有一座橋或兩座橋先完工後，再封閉施工剩下的橋，盡量不要造成用路人困擾。

預計尚志橋、3號橋需要施作梁端縱向防落補強、梁端橫向止震塊補強、伸縮縫拆除更換等；國福大橋要更換拆除伸縮縫、護欄及基座修補等。其中，尚志橋墩還有自來水管管線，若停水不只是花蓮市區，就連新城地區都會受到影響，還要再接管施工。