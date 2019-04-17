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用路人注意 花蓮三號橋本月22日起封閉復建

2019-04-17 14:15聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮去年發生0206地震，除了房屋倒塌外，有三座橋包括尚志橋、3號橋及國福大橋出現位移等情形，花蓮市公所發包工程修補復建，3號橋預計4月22日至8月5日封橋、國福大橋預計5月、尚志橋預計9月開始施工封閉，預計12月3日完工。花蓮市長魏嘉賢表示，會這麼久才修補是因為經費問題，廠商投標及購買工程材料等，屆時要請用路人留意改道。

魏嘉賢指出，去年地震後，這三座橋都有位移、些微裂縫等情形，雖然車輛行駛沒問題，但仍要修補橋梁，3號橋先施工，4月22日開始到8月5日封橋，接下來是國福大橋預估5月施工、尚志橋則是9月施工；這三座橋由於是美崙地區和花蓮市區的交通要道，所以一定是有一座橋或兩座橋先完工後，再封閉施工剩下的橋，盡量不要造成用路人困擾。

預計尚志橋、3號橋需要施作梁端縱向防落補強、梁端橫向止震塊補強、伸縮縫拆除更換等；國福大橋要更換拆除伸縮縫、護欄及基座修補等。其中，尚志橋墩還有自來水管管線，若停水不只是花蓮市區，就連新城地區都會受到影響，還要再接管施工。

0206地震距今已發生一年多，為何現在才修補橋梁？魏嘉賢說，3座橋總共經費3千多萬，但修補工程相較一般工程困難，要把橋梁先頂上去復位，又擔心接下來是颱風季，會有溪流暴漲問題，很多廠商不願施作，光是發包過程就流標三四次，好不容易有廠商願意接下來，還有施工材料，像是重型支撐架須從外地運送等，因此直到這個月才開始施工修繕。

擋排水圍堰鋼板已設置好，暫時讓溪流不淹到其他河床上。記者王思慧／攝影
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花蓮市長魏嘉賢（左二）今視察3號橋施工情形。記者王思慧／攝影
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重型支撐架組裝後，未來要暫支撐橋面。記者王思慧／攝影
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橋梁因都建在河床上，增加修建困難。記者王思慧／攝影
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