不怕苦！台東關山消防大隊 3天山域救援訓練
台東縣消防局關山大隊為提升隊員的山域救援技能，邀請助民山域搜索社教官黃聖政，日前在海端鄉溪頭山域進行為期3天的訓練課程，包括搜索技巧、野外紮營、E化資料整備與回報、前進指揮所細部流程操作等，完訓隊員都收穫良多。
關山消防大隊長孫揚文表示，轄區內高山古道和景點多，尤其嘉明湖更是享譽國內外，吸引登山客挑戰，也因此常發生山難意外，而山難救援難度高，所以隊員高山救援技能必須不斷精進提升，這次3天訓練不只隊內專責教官負責訓練，也邀請民間專業教官一同分享救援經驗。
關山消防大隊30名隊員到海端鄉溪頭山域進行訓練課程，包括搜索技巧、野外紮營、E化資料整備與回報、前進指揮所細部流程操作等，另過程也藉此訓練人員體力技能，灌輸正確山岳救助觀念，以及熟悉山難裝備器材使用，全體隊員必須自行背負裝備器材和糧食，由隨隊教官全程評核指導。
「雖然很辛苦，但學習經驗是很寶貴的。」陳姓隊員說，要在高山上救援，真的不是體能上的負荷而已，更考驗面對山區千變萬化的氣候條件，必須隨時做出臨場反應；只有平時做好山難救援的準備，熟練各項搜救技能，才能於民眾需要救援時發揮所學，好保護登山民眾生命財產安全。
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