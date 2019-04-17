不怕苦！台東關山消防大隊 3天山域救援訓練

2019-04-17 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東縣消防局關山大隊為提升隊員的山域救援技能，邀請助民山域搜索社教官黃聖政，日前在海端鄉溪頭山域進行為期3天的訓練課程，包括搜索技巧、野外紮營、E化資料整備與回報、前進指揮所細部流程操作等，完訓隊員都收穫良多。

關山消防大隊長孫揚文表示，轄區內高山古道和景點多，尤其嘉明湖更是享譽國內外，吸引登山客挑戰，也因此常發生山難意外，而山難救援難度高，所以隊員高山救援技能必須不斷精進提升，這次3天訓練不只隊內專責教官負責訓練，也邀請民間專業教官一同分享救援經驗。

關山消防大隊30名隊員到海端鄉溪頭山域進行訓練課程，包括搜索技巧、野外紮營、E化資料整備與回報、前進指揮所細部流程操作等，另過程也藉此訓練人員體力技能，灌輸正確山岳救助觀念，以及熟悉山難裝備器材使用，全體隊員必須自行背負裝備器材和糧食，由隨隊教官全程評核指導。