花蓮新城15戶無自來水 古井水度日

2019-04-16 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



花蓮新城鄉大漢村有一口百年古井，附近居民長年仰賴井水過活。記者王燕華／攝影 分享 facebook

花蓮縣新城鄉公所後方、距公所約700公尺，有一處「被遺忘的角落」，因未鋪設自來水管線，15戶長年仰賴一口百年古井生活；經縣議員鄭寶秀反映，縣府、水公司日前會勘，決定提報「無自來水地區供水改善計畫」，爭取補助建置。

這處小聚落約15戶，3、40人，街道因古井得名，叫做「古井街」，幾十年來洗衣、澆花全汲井水使用，當地居民說，早期連煮飯、飲用水也來自這口古井，近幾年因井水摻雜太多石灰質，只好買水飲用。 花蓮新城鄉大漢村古井街住戶因井水石灰質高不敢飲用，都得買水。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

當地鄰長李再添13歲從宜蘭搬到這裡定居時，古井就已存在，井水一喝就是70年，已83歲的他說，古井仍是附近居民生活中不可或缺的一部分。李再添表示，這口井以前須靠人工拉繩索打水，3、40年前大家集資裝設抽水馬達自動抽水，原本燒開了飲用，後來發現石灰質含量高，改買水喝，井水就用來洗澡、洗衣。附近周姓婦人說，因石灰質含量太高，管線容易堵塞，「熱水器三天兩頭壞掉，常常洗冷水」。

85歲李姓阿嬤說，在古井街住了近50年，井水也喝了幾十年，但石灰質含量高，熱水器管線、馬達常壞掉，每年都要花1萬多元更換、維修，也不敢拿來喝。為何不裝自水來？阿嬤說，要養孩子，付不起。 花蓮新城鄉古井街居民汲取井水使用。記者王燕華／攝影 分享 facebook

台水第九管理區副處長蔡澤瀛指出，該處為台糖土地，只要台糖同意讓自來水管線通過，且鄉公所協助居民提供房舍證明和接水證件，台水會向水利署提報爭取補助，評比通過、獲核定經費後就可建置，屆時用戶只需負擔外線接管費約1萬元。