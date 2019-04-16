門諾醫院培育中心 照服員測評領證一次搞定

2019-04-16 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



東部地區首次辦理照顧服務員職類即測即評，及技術士技能檢定，這周在門諾長照服務人員培育中心舉行，共有99位學員報名參加。來自台東從事照服員工作已8年的胡先生說，以前必須要到北部才能考照，還沒考上就得先在食宿交通花上幾千元，如今能就近在花蓮考試並取得證照，十分方便。

為強化照服員的能力與人力，門諾醫院自2017年6月成立長照服務人員培育中心，並在2018年正式通過即測即評及發證技術士技能檢定試場，讓民眾不必跑到外縣市就能即測、即評、發證一次搞定。

26歲住在台東池上的胡先生，一早騎機車到花蓮來考照，雖然路程很長，胡先生說，比起到北部或西部考試省很多，還可以考試通過後直接拿到證照，不僅提升了考照的動力，這次跟其他同事一起來考試，大家互相鼓勵、打氣，更有信心。

就讀亞洲大學健康產業管理學系4年級的陳品秀、莊芠婷也順利取得照服員證照，兩人興奮的說，這是送給自己最好的畢業禮物，期待畢業後發揮所學，為長照服務貢獻心力。

門諾醫院資深高專林明桂表示，長照法實施後，照服員的持續教育非常重要，因此門諾長照人才培育中心除積極開辦各項照服員的訓練課程，讓照服員有足夠的訓練提升服務品質，也配合勞動部舉辦的照服員技能檢定考試，讓花東地區的民眾就近可取得證照，更多專業人才留在地方。