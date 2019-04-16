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傳統文化向下扎根 花蓮族語老師到府服務

2019-04-16 18:46聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

為協助原住民開口說族語，原住民委員會派駐花蓮吉安鄉族語推廣老師太魯閣族Rabay（劉珍玉）、阿美族Cuis（林純青）投入族語推廣，最少只要有3人一起學，其中一位18歲以下，就能到民眾家裡教族語，希望除了說族語外，更教導大家學會書寫，紀錄下部落的祭儀、文化、傳說與族人的故事。

太魯閣族老師Rabay說，很多族人平時要上班上學，因此有推出「到府服務」，只要彼此同意，至少有3個人學習，其中一位年齡18歲以下，就可以到家裡教導，通常利用周六、日或是周間晚上上課。她提到，太魯閣族群人數少，訊息不易傳達，偏鄉資源較少，有的家庭長期沒有族語教學，因此單字、共29個音一定要從頭開始學；最好是從幼稚園開始，學習力較強，年輕人接觸過英文，學說比較快，長輩會說不會書寫，上課利用原民會的公版教材，也會自己手作字卡讓學生看得更清楚。

「教學就是人與人關係結合，若語言沒有文字等於族群消失」Rabay指出，在教學上自己也在學習，遇到耆老也會請教族語傳統用法、傳統文化、人物傳奇與典故、美食與技藝、祭儀文化等相關史料用中文及族語記錄下來，做成未來下一代學習的教材。也希望學生考族語認證，將來有人傳承族語教學。

Cuis說，曾到一個家庭教學，原本一家人感情不和睦，甚至也不住在一起，不過學了族語也凝聚家人的情感，現在感情更好，讓她印象深刻。

Rabay說，因經費有限，族語老師的福利有待加強，像是晚上上課都沒有補助，交通費也較少，真的是有熱忱跟使命感來教學。

家人陪伴一起學族語，三代同堂學得特別好，有意願學習族語者或家庭，歡迎向吉安鄉公所原住民事務所報名，電話（03）8545586。

太魯閣族族語老師Rabay（左）、阿美族語老師Cuis推廣能到府教學。記者王思慧...
太魯閣族族語老師Rabay（左）、阿美族語老師Cuis推廣能到府教學。記者王思慧／攝影
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太魯閣族族語老師Rabay（左）、阿美族語老師Cuis手作字卡方便教學。記者王思...
太魯閣族族語老師Rabay（左）、阿美族語老師Cuis手作字卡方便教學。記者王思慧／攝影
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太魯閣族原住民書寫
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