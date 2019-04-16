宜蘭市老眷村將轉型為公園 最快5月中動工

2019-04-16 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭市化龍一村從2012年居民遷出後，目前是閒置狀態，宜蘭縣都市計畫委員會在去年通過變更宜蘭市都市計畫，將化龍一村從機關用地變更成公園用地，文化局依照文化資產保存法，將對化龍一村進行修復設計工程，包含保護棚架、近代眷舍、日式眷舍等，工程分成三期，最快今年五月中旬開始動工，預計明年年底前完工，規劃經費7800萬元。

化龍一村是宜蘭九大眷村之一，位於宜蘭市舊城區核心，2012年眷村居民搬遷後，老眷村何去何從變成當地關注的議題，化龍一村原本是國防部管理，宜蘭縣政府與國防部在2013年簽訂協議後，由縣府代為管理，國防部原定規劃化龍一村為商業區，但考量舊城區停車不便，規劃程商業區會影響交通，一度停擺。

宜蘭縣文化局表示，縣都委會在去年6月通過變更宜蘭市都市計畫一案，將化龍一村從機關用地變更為公園用地， 文化局在去年7月啟動化龍一村修復設計案，化龍一村面積約2.67公頃，其中約1公頃做為公園用地，其餘用地作為停車場使用，希望打造一個與縣民連結歷史情感的生活空間，由於化龍一村鄰近蘭城新月廣場、宜蘭酒廠、宜蘭設治紀念館等觀光景點，文化局盼完工後，能在舊城區打造成觀光小區。

文化局指出，化龍一村是宜蘭縣第1個眷村，村內有日治時期與光復時期的建物，具有歷史意義，建物經過整修後，能將過去的歷史保存下來，讓縣民了解；另外，舊城區較少能作為民眾休憩的用地，工程完工後，不但增加停車位，解決舊城區車位問題，民眾也多一處可以休憩的地方。