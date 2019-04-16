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影／堤防比梁底高…蘭陽大橋遇颱風屢封橋 爭取15億改建

2019-04-16 16:55聯合報 記者羅建旺╱即時報導

興建使用25年的蘭陽大橋，通洪斷面不足，堤頂比梁底高，每逢颱風豪雨，怕溪水溢堤，往往要封橋。

立委陳歐珀今天邀第一河川局、公路總局第四區工程處等單位，與市長江聰淵會勘，爭取改建。

陳歐珀說，蘭陽大橋於1994年興建至今，2010年已辦理過橋墩補強作業，目前狀況良好，但現況橋梁梁底高8.25公尺，計畫洪水位高達9.30公尺，計畫堤頂10.8公尺，相差約2.5公尺，通洪斷面不足，若遇颱風、洪水時常面臨封橋危機，危及橋梁安全及兩側居民生命財產。

江聰淵說，民國83年改建至今超過20年，隨著蘭陽溪堤防整建加高，排洪斷面不足，堤防高程與橋梁有2公尺多的差距，多次颱風期間，蘭陽大橋都要封橋，排洪斷面的不足，希望透過陳歐珀爭取改建，設計發包施工。

江聰淵表示，颱風連續封橋，造成交通上，安全威脅大，且淤積嚴重，快接近橋底部，非常擔心颱風期間會溢堤，會發生災情，橋梁改建是當務之急，積極規劃，規劃期間將蘭陽大橋原本人文與休憩功能景觀設施都整合，美觀橋梁與地標，最好的工程示範。

公路總局表示，蘭陽大橋的改建，預計月年底前完成可行性評估。

陳歐珀指出，蘭陽大橋改建經費粗估15億，橋面將抬高2公尺半，可行性評估費用約500萬，預計4月底發包完成，並在明年底完成可行性評估，改建費用由橋梁主管機關第四區養護工程處會同經濟部水利署，陳報行政院統籌編列支應。

陳歐珀並強調，在橋梁改善前，請相關單位擬妥封橋管制機制及緊急應變措施，並盡量壓縮可行性評估的期程，早日完成評估作業及進行動工興建，盡早讓兩側居民及用路人安心通行。

江聰淵說，民國83年改建至今超過20年，隨著蘭陽溪堤防整建加高，排洪斷面不足，堤防高程與橋梁有2公尺多的差距，多次颱風期間，蘭陽大橋都要封橋，排洪斷面的不足，希望透過陳歐珀爭取改建，設計發包施工。

興建使用25年的蘭陽大橋，通洪斷面不足，堤頂比梁底高 ，每逢颱風豪雨，怕溪水溢堤...
興建使用25年的蘭陽大橋，通洪斷面不足，堤頂比梁底高 ，每逢颱風豪雨，怕溪水溢堤，往往要封橋，立委陳歐珀今天邀第一河川局、公路總局第四區工程處等單位，與市長江聰淵會勘，爭取改建，初估費用15億元，明年底前完成可行性評估。記者羅建旺／攝影
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興建使用25年的蘭陽大橋，通洪斷面不足，堤頂比梁底高 ，每逢颱風豪雨，怕溪水溢堤...
興建使用25年的蘭陽大橋，通洪斷面不足，堤頂比梁底高 ，每逢颱風豪雨，怕溪水溢堤，往往要封橋，立委陳歐珀今天邀第一河川局、公路總局第四區工程處等單位，與市長江聰淵會勘，爭取改建，初估費用15億元，明年底前完成可行性評估。記者羅建旺／攝影
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興建使用25年的蘭陽大橋，通洪斷面不足，堤頂比梁底高，每逢颱風豪雨，怕溪水溢堤，...
興建使用25年的蘭陽大橋，通洪斷面不足，堤頂比梁底高，每逢颱風豪雨，怕溪水溢堤，往往要封橋，立委陳歐珀今天邀第一河川局、公路總局第四區工程處等單位，與市長江聰淵會勘，爭取改建，初估費用15億元，明年底前完成可行性評估。記者羅建旺／攝影
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興建使用25年的蘭陽大橋，通洪斷面不足，堤頂比梁底高 ，每逢颱風豪雨，怕溪水溢堤，往往要封橋，立委陳歐珀今天邀第一河川局、公路總局第四區工程處等單位，與市長江聰淵會勘，爭取改建，初估費用15億元，明年底前完成可行性評估。記者羅建旺／攝影
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颱風陳歐珀江聰淵
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