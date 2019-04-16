親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭台銘選總統？他的起家厝在這 月租竟只要7500

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

影╱結合閱讀和城市推文學地圖 林右昌：有溫度的閱讀

2019-04-16 15:39聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會指出，為鼓勵閱讀並響應世界閱讀日，基隆市文化局推出基隆文學地圖，舉辦2場講座及3場走讀，旅讀基隆文學地景，希望藉活動，把有溫度的紙本閱讀經驗結合城市空間，閱讀基隆。

市府爭取文化部補助，以「旅讀基隆」為主題，與在地文史團體「雨都漫步」、獨立書店「見書店」合作，使閱讀場域跨出圖書館，推出基隆文學地圖，舉辦2場講座及3場走讀活動，帶民眾實際走訪書中地景，認識景點歷史文化脈絡。

林右昌指出，基隆「世界閱讀日」去年起開始舉辦，希望推展並培養市民閱讀習慣和興趣，近年連結並可運用雙北圖書資源之外，盼透過這項走讀活動，有別閱覽電子書，把有溫度的紙本閱讀經驗結合城市空間，這是基隆的特色。

「基隆整座城市就是圖書館」，文化局副局長李添慶說，基隆無論在地景、歷史、美食都有其淵源，值得大家閱讀，兩條旅讀路線串接正推動中的大基隆歷史場景計畫，藉活動在閱讀之外，把基隆文學地景緊密串連大基隆歷史場景計畫，讓民眾深切了解基隆。

為增加圖書館閱讀推廣影響力，文化局表示，今年除增加「雞籠卡米諾」團隊外，進一步使活動跟圖書連結，以基隆市文化局出版在地作家作品集《港町人文漫步》、《玩美基因》、《海港的貓》為主軸，用走讀跟講座方式，實際認識書中基隆，也讓未來到基隆旅遊民眾可按圖索驥，踏訪文學中地景。

相關資訊詳「基隆市公共圖書館」粉絲專頁、基隆市公共圖書館官網(www.kllib.klccab.gov.tw )、文化局官網(www.klccab.gov.tw )。

基隆市文化局推出基隆文學地圖，舉辦2場講座及3場走讀，旅讀基隆文學地景，希望藉活...
基隆市文化局推出基隆文學地圖，舉辦2場講座及3場走讀，旅讀基隆文學地景，希望藉活動，把有溫度的紙本閱讀經驗結合城市空間，閱讀基隆。記者游明煌／攝影
分享
基隆市文化局推出基隆文學地圖，舉辦2場講座及3場走讀，旅讀基隆文學地景，希望藉活...
基隆市文化局推出基隆文學地圖，舉辦2場講座及3場走讀，旅讀基隆文學地景，希望藉活動，把有溫度的紙本閱讀經驗結合城市空間，閱讀基隆。記者游明煌／攝影
分享
基隆市文化局推出基隆文學地圖，舉辦2場講座及3場走讀，旅讀基隆文學地景，希望藉活...
基隆市文化局推出基隆文學地圖，舉辦2場講座及3場走讀，旅讀基隆文學地景，希望藉活動，把有溫度的紙本閱讀經驗結合城市空間，閱讀基隆。記者游明煌／攝影
分享
基隆市文化局推出基隆文學地圖，舉辦2場講座及3場走讀，旅讀基隆文學地景，希望藉活...
基隆市文化局推出基隆文學地圖，舉辦2場講座及3場走讀，旅讀基隆文學地景，希望藉活動，把有溫度的紙本閱讀經驗結合城市空間，閱讀基隆。記者游明煌／攝影
分享

基隆圖書館文化局
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

縱管處影片行銷花東美景 休士頓影展大放異彩

2019-04-16 14:21

紅葉少棒文物歸還部落 饒慶鈴：實踐轉型正義

2019-04-16 14:18

普悠瑪事件 潘文忠期許台東卑中「化為千風」向前邁進

2019-04-16 13:51

影／不老聯盟宜蘭開戰 阿嬤站上投手丘

2019-04-16 13:13

被遺忘的角落 花蓮新城鄉古井街住戶仰賴百年古井生活

2019-04-16 11:54

紅葉少棒文物歸還部落 饒慶鈴：實踐轉型正義

2019-04-16 10:38

可眺台北101 基隆姜子寮步道整修反泥濘

2019-04-16 10:35

大腿腫脹 「原子筆」開口取出致命血塊

2019-04-16 10:23

盛世公主重返 基隆公主郵輪航季展開

2019-04-16 00:31

南迴拓寬 帶走老街人潮

2019-04-15 23:40

亂倒廢棄物 壯圍鄉所要緝凶重懲

2019-04-15 23:28

家樂福揪厝味藝術節 19日宜蘭登場

2019-04-15 22:32

「第一鮪」每公斤價格怎麼算？原來是這三個原因

2019-04-15 15:41

全國第一鮪在宜蘭 重達210公斤

2019-04-15 14:26

影／基隆港才有的風景 盛世再臨兩公主一唱一和

2019-04-15 14:14

全國「第一鮪」在宜蘭！ 總價147萬元標出

2019-04-15 13:00

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

彰化縣最老化鄉鎮 大城善心人捐「賓士」服務家鄉長輩

2019-04-15 16:33

影／大甲媽祖回鑾下大雨 千里眼順風耳也穿雨衣

2019-04-16 08:52

貨又出去了！ 高雄鳳梨今年出口新加坡刷新去年數量

2019-04-16 13:53

影／銅鑼田中央有「龍貓伯公」 自然美景與電影龍貓輝映

2019-04-15 18:03

苗栗神經外科急診轉出多 百大良醫陳敏雄加入為恭團隊

2019-04-16 07:47

影／經營33年高雄和春影院熄燈 影友：比悲傷更悲傷

2019-04-15 20:25

白沙屯媽祖回鑾用綠布蓋著 專家解釋為何不露聖容

2019-04-16 15:11

跟著群眾鑽媽祖轎底 2名法國人不確定為何鑽

2019-04-15 16:57

2天取締110件車輛超速 大旗山地區駕駛人要注意了

2019-04-15 19:08

露營小心 桃園113家露營地竟有九成八非法

2019-04-15 20:26

影／北上向侯友宜學經驗 王惠美：彰化要推輕軌

2019-04-15 17:01

影／今年暖冬提早採收 鮮甜肥美蚵肉這樣吃才帶勁

2019-04-16 07:56

工作有托育設施、子女獎學金 竹縣友善廠商徵才

2019-04-16 11:56

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

2019-04-16 14:51

480元敬老卡竟「貶值」 柯P：是以前少收

2019-04-16 11:53

宮廟遶境衝突惹人厭 南警和廟方推行動公約自我管理

2019-04-15 17:12

「如果我不做，誰做」 他守護重症兒獲兒科新銳獎

2019-04-16 13:15

嘉義火車站沒電扶梯 藍綠議員齊發聲

2019-04-15 20:29

學者：台灣人為巴黎聖母院哭喊 却對自己文化消失無感

2019-04-16 13:42

白沙屯媽回鑾估湧10萬人 通霄今明農博會

2019-04-15 23:44

只要百元道地印度料理 藏身清大校園

2019-04-16 07:53

侯友宜提「瞻海計畫」 打造新北新產業鍵

2019-04-15 23:55

大同路拓寬 汐止人：不能再拖了

2019-04-16 00:38

被遺忘的角落 花蓮新城鄉古井街住戶仰賴百年古井生活

2019-04-16 11:54

影／輪椅阿公想鑽媽祖鑾轎底 刑事小隊長幫他完成心願

2019-04-15 19:57

澎湖灣變垃圾場 花火節前見「拖鞋、浮球、寶特瓶」

2019-04-16 13:16

影／白沙屯媽返通霄 與大甲媽依然「王不見王」

2019-04-16 13:17

不滿福利受損 阿里山林業鐵路工會要求本俸提高至3萬

2019-04-15 20:11

林聰明沙鍋魚頭躍上國際Netflix 第三代發揚美食文化

2019-04-15 22:24

台中鐵道綠廊 豐原潭子段動土

2019-04-15 23:07

阿霸妹自製手工餅乾結緣品 跟著媽祖進香去

2019-04-15 17:57

駕駛注意！86快速道路重鋪 夜間往西這路段封路

2019-04-16 08:14

基隆市教育處長陳素芬將接海科館長 林右昌被動證實

2019-04-16 12:31

聯合醫院又有群聚感染 今年已3起 議員：SOP失效

2019-04-16 13:21

追食小魚 台東太麻里「芭蕉旗魚」產季來了！

2019-04-16 10:18

落石封路！來往竹東五峰 竹122線37K處雙向不通

2019-04-16 11:46

台南學甲174線綠色隧道換新裝 旅人停駐體會悠閒

2019-04-15 16:36

大腿腫脹 「原子筆」開口取出致命血塊

2019-04-16 10:23

綠批花公帑造勢 韓國瑜：抹黑

2019-04-15 23:45

Ingress選台灣全球9處辦活動 桃市議員盼促成寶可夢活動

2019-04-15 17:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top