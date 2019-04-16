影╱結合閱讀和城市推文學地圖 林右昌：有溫度的閱讀

2019-04-16 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會指出，為鼓勵閱讀並響應世界閱讀日，基隆市文化局推出基隆文學地圖，舉辦2場講座及3場走讀，旅讀基隆文學地景，希望藉活動，把有溫度的紙本閱讀經驗結合城市空間，閱讀基隆。

市府爭取文化部補助，以「旅讀基隆」為主題，與在地文史團體「雨都漫步」、獨立書店「見書店」合作，使閱讀場域跨出圖書館，推出基隆文學地圖，舉辦2場講座及3場走讀活動，帶民眾實際走訪書中地景，認識景點歷史文化脈絡。

林右昌指出，基隆「世界閱讀日」去年起開始舉辦，希望推展並培養市民閱讀習慣和興趣，近年連結並可運用雙北圖書資源之外，盼透過這項走讀活動，有別閱覽電子書，把有溫度的紙本閱讀經驗結合城市空間，這是基隆的特色。

「基隆整座城市就是圖書館」，文化局副局長李添慶說，基隆無論在地景、歷史、美食都有其淵源，值得大家閱讀，兩條旅讀路線串接正推動中的大基隆歷史場景計畫，藉活動在閱讀之外，把基隆文學地景緊密串連大基隆歷史場景計畫，讓民眾深切了解基隆。

為增加圖書館閱讀推廣影響力，文化局表示，今年除增加「雞籠卡米諾」團隊外，進一步使活動跟圖書連結，以基隆市文化局出版在地作家作品集《港町人文漫步》、《玩美基因》、《海港的貓》為主軸，用走讀跟講座方式，實際認識書中基隆，也讓未來到基隆旅遊民眾可按圖索驥，踏訪文學中地景。