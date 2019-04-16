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宜蘭市公所位考生祈福 還送祈福禮、智慧餅

2019-04-16 15:23聯合報 記者江婉儀╱即時報導

考季即將來臨，許多考生都會向文昌帝君祈福考試順利、金榜題名，宜蘭市公所將在4月20日舉辦「文昌護佑祈福—擲筊送100分文昌護佑智慧包」，活動當天，公所為考生準備具象徵意義的「祈福籃」，芹菜象徵勤勞、勤學、蔥代表聰明、蒜則是勝算、蘿蔔則是祈求有好彩頭。

宜蘭市公所表示，今年還會提供文昌護佑祈福禮、象徵智慧聰明的「智慧蔥餅」、還有限量文昌帝君加持智慧包贈送給考生；公所特別在文昌廟內設置祈福金榜題名天燈，考生可以將姓名簽在天燈上，祈求文昌天燈能護佑考生，在考試過程中光明、考分登頂，就像宣告諸位考生「金榜題名」。

宜蘭市長江聰淵表示，學習是目的，而考試是達成目的的過程，是學生展現成果的舞台，為了讓考生在考試中平安順利，能將平時用功努力的心血結晶完全發揮，市公所特舉辦文昌護佑活動，祈願在一系列的祭典祭禮中，考生們金榜題名、心想事成。

活動在4月20日上午9點開始，在宜蘭市文昌宮舉辦，流程包含祭典儀式、擲筊送智慧包、發送文昌護佑祈福禮及智慧餅，讓考生可以參與文化活動，體驗並了解昔日考試歷史的意義，並祈求能金榜題名。

民眾如果想拿到文昌護佑祈福禮及智慧餅，要在活動當天8:30準時排隊領取兌換券；文昌護佑智慧包則是以「擲筊」決定，限量15個，連續擲聖筊三個，即可拿到智慧包。

明日（17日）起採線上系統預約報名，共50位民眾，報名成功但現場唱名3次未到者視同棄權，線上報名系統網址:https://ppt.cc/f2pMox。

文昌護佑智慧包是以「擲筊」決定，限量15個，連續擲聖筊三個，即可拿到智慧包。圖／...
文昌護佑智慧包是以「擲筊」決定，限量15個，連續擲聖筊三個，即可拿到智慧包。圖／宜蘭市公所提供
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宜蘭市公所將在4月20日舉辦「文昌護佑祈福—擲筊送100分文昌護佑智慧包」，祈求...
宜蘭市公所將在4月20日舉辦「文昌護佑祈福—擲筊送100分文昌護佑智慧包」，祈求文昌帝君保佑考生，能在考場中有好成績，並能金榜題名。圖／宜蘭市公所提供
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宜蘭市公所將在4月20日舉辦「文昌護佑祈福—擲筊送100分文昌護佑智慧包」，祈求...
宜蘭市公所將在4月20日舉辦「文昌護佑祈福—擲筊送100分文昌護佑智慧包」，祈求文昌帝君保佑考生，能在考場中有好成績，並能金榜題名。圖／宜蘭市公所提供
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