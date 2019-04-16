花蓮縣定古蹟檢察長宿舍 木構建築維護靠巡查

2019-04-16 14:32 中央社 花蓮縣16日電



花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」有83年歷史，這幢日式木構住宅是原花東地區最高司法機關－台北地方法院花蓮港支部暨檢察局唯一歷史證據，4月開放參觀，將委外設「巡查中心」維護。

巴黎聖母院大火引發各界關注，4月1日才開放民眾參觀的花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」為木構建築，並不耐火，花蓮縣文化局副局長曾之妤今天表示，依據古蹟管理維護辦法，會進行防災編組、演練、使用管理、巡查、用火管制、設備檢查及設置警報器與消防器材等措施。

此外，已與花蓮縣消防局連線，且委託相關執行團隊成立「巡查中心」，也研議儘快訂定維護計畫。曾之妤說，古蹟不受限於建築法，消防相關設施等更須注意加強。

檢察長宿舍位於花蓮市三民街、節約街交叉口，1936年日治時期日本政府在花蓮設置「台北地方法院花蓮港支部暨檢察局」後，供檢察長居住的處所。

台灣光復後，國民政府繼續將宿舍提供作為花蓮地檢署檢察長居住之用，一直到1993年新建檢察長官舍完工啟用，這棟建築物功成身退，2008年花蓮縣政府指定為縣定古蹟。

花蓮縣文化局表示，保存維護文化資產及發揮文化資產空間活化再利用，向花東基金、文化部文化資產局爭取經費共新台幣2670萬元進行修復，重現昔日宿舍原貌，對於地方發展極具貢獻及代表性，是一座不可多得的文化資產。