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普悠瑪事件 潘文忠期許台東卑中「化為千風」向前邁進

2019-04-16 13:51聯合報 記者尤聰光╱即時報導

教育部長潘文忠致贈卑南國中6本書籍，鼓勵學生多閱讀，充實自己學識。記者尤聰光／攝...
教育部長潘文忠致贈卑南國中6本書籍，鼓勵學生多閱讀，充實自己學識。記者尤聰光／攝影
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教育部長潘文忠今天來到台東慰問關懷在去年普悠瑪事故中，死傷慘重的卑南國中，學校安排學生舞蹈、音樂社團進行表演外，也特地分享一首書名為「化為千風」的詩詞，讓潘文忠感到相當感動，他希望學校師生透過詩詞的表達，走出傷痛繼續向前邁進。潘文忠也致贈學校6本書籍，鼓勵學生多閱讀，充實自己學識。

潘文忠表示，去年普悠瑪事故發生，卑南國中不幸有5名師生罹難，這對學校而言是一個很大的打擊，教育部一直很關心，他也放在心上，這次能來到卑中，就是想表達最深的慰問，聽到學校分享化為千風的詩詞，他相信學校向前走了一大步，希望持續加油。

而學校安排一二三木頭人行動舞蹈及音樂社團的演出，來迎接潘文忠的蒞校慰問，感動的是也安排1名9年級生分享閱讀心得，而書名是非常著名的化為千風，詩詞充分表達了正向能量，也代表學校歷經了傷痛之後，正走出另一個堅定而成長的道路。

潘文忠也致贈學校6本書籍給學校，書名包括「星星女孩遇見MIT」、「給孩子與世界接軌的教育」、「100個國家的100個故事」、「請到我的家鄉來」、「世界的孩子不一樣的生活」及「環遊世界地圖書」等，期許學生不僅是閱讀，也是閱讀國際。

教育部長潘文忠（左一）今天來到台東卑南國中慰問，學校安排一二三木頭人行動舞蹈表演...
教育部長潘文忠（左一）今天來到台東卑南國中慰問，學校安排一二三木頭人行動舞蹈表演表示歡迎。記者尤聰光／攝影
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學校安排1名9年級生分享「化為千風」的閱讀心得，讓潘文忠感到相當感動。記者尤聰光...
學校安排1名9年級生分享「化為千風」的閱讀心得，讓潘文忠感到相當感動。記者尤聰光／攝影
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潘文忠普悠瑪
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