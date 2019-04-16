普悠瑪事件 潘文忠期許台東卑中「化為千風」向前邁進

2019-04-16 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



教育部長潘文忠致贈卑南國中6本書籍，鼓勵學生多閱讀，充實自己學識。記者尤聰光／攝影 分享 facebook

教育部長潘文忠今天來到台東慰問關懷在去年普悠瑪事故中，死傷慘重的卑南國中，學校安排學生舞蹈、音樂社團進行表演外，也特地分享一首書名為「化為千風」的詩詞，讓潘文忠感到相當感動，他希望學校師生透過詩詞的表達，走出傷痛繼續向前邁進。潘文忠也致贈學校6本書籍，鼓勵學生多閱讀，充實自己學識。

潘文忠表示，去年普悠瑪事故發生，卑南國中不幸有5名師生罹難，這對學校而言是一個很大的打擊，教育部一直很關心，他也放在心上，這次能來到卑中，就是想表達最深的慰問，聽到學校分享化為千風的詩詞，他相信學校向前走了一大步，希望持續加油。

而學校安排一二三木頭人行動舞蹈及音樂社團的演出，來迎接潘文忠的蒞校慰問，感動的是也安排1名9年級生分享閱讀心得，而書名是非常著名的化為千風，詩詞充分表達了正向能量，也代表學校歷經了傷痛之後，正走出另一個堅定而成長的道路。