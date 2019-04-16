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影／不老聯盟宜蘭開戰 阿嬤站上投手丘

2019-04-16 13:13聯合報 記者羅建旺╱即時報導

弘道老人福利基金會自2012年成立「不老棒球聯盟」，全台灣已成立16支不老棒球隊，在宜蘭縣就有7支球隊。

今天在宜蘭縣蘇澳白米棒球場開打，與宜蘭河濱壘球場，先後辦7場賽事，首場由蘇澳鎮的「瑪拉道旗魚」隊，迎戰壯圍鄉的「後埤土豆隊」。

後埤土豆隊來自壯圍後埤的小漁村，是聯盟唯一一支以阿嬤居多的球隊，這支阿嬤娘子軍，對上今年剛加入聯盟，以阿美族阿公為主的瑪拉道旗魚隊，打得精彩，玩得開心。

「剛開始，有人抱球棒跑壘，有人跑壘還幫對手撿球。」土豆隊員蔡美英今年71歲，談起棒球初體驗時，因不熟規則，趣味橫生，但隨著練習，愈來愈棒，打球之餘，還會互相鼓勵、關心彼此生活。

弘道基金會說，揮棒、投接球可提升手眼協調與敏捷性，跑壘時，可加強肌耐力及心肺功能，與隊友互動，增加社會參與。

在球賽規則上，則以安全為第一，縮短壘包間距，投球、跑壘都有安全的設計，也安排裁判、教練、領隊等專業人員的培訓課程，不老棒球隊可以安全地圓夢。

不老棒球聯盟比賽今天起有7場，除今天瑪拉道旗魚VS壯圍後埤土豆，4月26日羅東老懂VS宜蘭白鷹，5月8日（宜蘭河濱壘球場）員山大黃蜂VS台中藍興虎，5月18日羅東老懂VS台南府城，5月20日蘇澳棋麟VS台中南和熊，5月24日蘇澳棋麟VS員山大黃蜂，5月25日壯圍後埤土豆VS台中四民牛。

弘道老人福利基金會自2012年成立「不老棒球聯盟」，全台灣已成立16支不老棒球隊...
弘道老人福利基金會自2012年成立「不老棒球聯盟」，全台灣已成立16支不老棒球隊，在宜蘭縣就有7支球隊，今天在宜蘭縣蘇澳白米棒球場開打，首場由蘇澳鎮的「瑪拉道旗魚」隊，迎戰壯圍鄉的「後埤土豆隊」。圖／弘道老人福利基金會提供
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弘道老人福利基金會自2012年成立「不老棒球聯盟」，全台灣已成立16支不老棒球隊...
弘道老人福利基金會自2012年成立「不老棒球聯盟」，全台灣已成立16支不老棒球隊，在宜蘭縣就有7支球隊，今天在宜蘭縣蘇澳白米棒球場開打，首場由蘇澳鎮的「瑪拉道旗魚」隊，迎戰壯圍鄉的「後埤土豆隊」，後埤土豆隊來自壯圍後埤的小漁村，是聯盟唯一一支以阿嬤居多的球隊。圖／弘道老人福利基金會提供
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弘道老人福利基金會自2012年成立「不老棒球聯盟」，全台灣已成立16支不老棒球隊...
弘道老人福利基金會自2012年成立「不老棒球聯盟」，全台灣已成立16支不老棒球隊，在宜蘭縣就有7支球隊，今天在宜蘭縣蘇澳白米棒球場開打，首場由蘇澳鎮的「瑪拉道旗魚」隊，迎戰壯圍鄉的「後埤土豆隊」。圖／弘道老人福利基金會提供
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弘道老人福利基金會自2012年成立「不老棒球聯盟」，全台灣已成立16支不老棒球隊...
弘道老人福利基金會自2012年成立「不老棒球聯盟」，全台灣已成立16支不老棒球隊，在宜蘭縣就有7支球隊，今天在宜蘭縣蘇澳白米棒球場開打，首場由蘇澳鎮的「瑪拉道旗魚」隊，迎戰壯圍鄉的「後埤土豆隊」。圖／弘道老人福利基金會提供
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