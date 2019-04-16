紅葉少棒文物歸還部落 饒慶鈴：實踐轉型正義

2019-04-16 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅紹平 ／台東報導



台東縣長饒慶鈴（左）將紅葉少棒創隊的「一心棒」移交延平鄉長胡黃廣文（右），並由第一代紅葉小將邱春光見證。 記者羅紹平／攝影 分享 facebook

基於尊重部落意願，以及落實原住民轉型正義，台東縣長饒慶鈴今天上午將紅葉少棒文物一心棒等，移交延平鄉長胡黃廣文，象徵將紅葉少棒文物全數歸還部落，未來待延平鄉公所在紅葉村覓地另立館後，全數移交延平鄉公所管理營運。

這場文物歸還儀式，由第一代紅葉小將邱春光見證，饒慶鈴說，紅葉少棒球員當年都來自紅葉村，館內的文物自然全屬紅葉村民所共有，如今物歸原主順理成章，讓紅葉少棒精神在部落裡持續傳承。

饒慶鈴表示，未來台東縣政府會協助鄉公所做好新館的規畫與營運，位於學校的紀念館現址，將繼續對外開放參觀，直到新館營運，未來也持續協助鄉公所。

台東縣教育處長林政宏指出，今年初鄉公所與台東議員古志成要求歸還少棒文物時，基於尊重部落意願，以及落實原住民轉型正義，他是同意立場，也獲得饒慶鈴大力支持，未來學校回歸教育本位，紅葉少棒歷史當然也是學校教育內容的一環。

位於台灣台東縣延平鄉的紅葉國小少棒隊，在1968年8月25日以七比零比數，擊敗當年由日本關西地區選拔出來的日本少棒明星聯隊和歌山，促成台灣隔年組成金龍少棒隊，進軍美國賓州威廉波特的世界少棒賽，紅葉少棒隊的表現，開啟台灣少棒熱潮。

為紀念紅葉少棒隊當年種種的光榮事蹟與記憶，紅葉國小有紅葉少棒紀念館，收藏陳列紅葉少棒隊昔日使用的球具、少棒英雄史、珍貴照片、文物等，重現昔日棒球英雄的矯健身影和光榮時光，是追尋台灣棒球發展歷史的必遊之地。