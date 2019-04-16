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紅葉少棒文物歸還部落 饒慶鈴：實踐轉型正義

2019-04-16 14:18聯合晚報 記者羅紹平／台東報導

台東縣長饒慶鈴（左）將紅葉少棒創隊的「一心棒」移交延平鄉長胡黃廣文（右），並由第...
台東縣長饒慶鈴（左）將紅葉少棒創隊的「一心棒」移交延平鄉長胡黃廣文（右），並由第一代紅葉小將邱春光見證。 記者羅紹平／攝影
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基於尊重部落意願，以及落實原住民轉型正義台東縣長饒慶鈴今天上午將紅葉少棒文物一心棒等，移交延平鄉長胡黃廣文，象徵將紅葉少棒文物全數歸還部落，未來待延平鄉公所在紅葉村覓地另立館後，全數移交延平鄉公所管理營運。

這場文物歸還儀式，由第一代紅葉小將邱春光見證，饒慶鈴說，紅葉少棒球員當年都來自紅葉村，館內的文物自然全屬紅葉村民所共有，如今物歸原主順理成章，讓紅葉少棒精神在部落裡持續傳承。

饒慶鈴表示，未來台東縣政府會協助鄉公所做好新館的規畫與營運，位於學校的紀念館現址，將繼續對外開放參觀，直到新館營運，未來也持續協助鄉公所。

台東縣教育處長林政宏指出，今年初鄉公所與台東議員古志成要求歸還少棒文物時，基於尊重部落意願，以及落實原住民轉型正義，他是同意立場，也獲得饒慶鈴大力支持，未來學校回歸教育本位，紅葉少棒歷史當然也是學校教育內容的一環。

位於台灣台東縣延平鄉的紅葉國小少棒隊，在1968年8月25日以七比零比數，擊敗當年由日本關西地區選拔出來的日本少棒明星聯隊和歌山，促成台灣隔年組成金龍少棒隊，進軍美國賓州威廉波特的世界少棒賽，紅葉少棒隊的表現，開啟台灣少棒熱潮。

為紀念紅葉少棒隊當年種種的光榮事蹟與記憶，紅葉國小有紅葉少棒紀念館，收藏陳列紅葉少棒隊昔日使用的球具、少棒英雄史、珍貴照片、文物等，重現昔日棒球英雄的矯健身影和光榮時光，是追尋台灣棒球發展歷史的必遊之地。

文物台東饒慶鈴轉型正義原住民
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