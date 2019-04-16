親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭董飆罵回答問題沒看人 蕭美琴道歉：不是故意冒犯

基隆市教育處長陳素芬將接海科館長 林右昌被動證實

2019-04-16 12:31聯合報 記者游明煌╱即時報導

擔任基隆市政府教育處長4年多的陳素芬，傳出5月將接任國立海洋科技博物館長，市長林右昌今天在市務會議後記者會被動證實，他說，上周接獲教育部來函，他已經同意，但教育部尚未發布，尊重教育部人事任用，雖然不捨，但樂觀其成。

林右昌說，陳素芬任內表現優秀，推動相當多教育政策，在海科館籌建期間也貢獻很多，任教育處長期間，她讓市府與海科有很好的互動，海科館借用其長才，未來可以建立深厚的合作空間，他覺得一項很好的人事安排。

陳素芬是基隆大武崙子弟，基隆女中畢業，國立台北科技大學工商管理博士，曾在民間、公務機關及學校等領域服務超過30年。先在台電核能火力發電工程處從事設備採購業務，後被延攬到國立師範大學校長室擔任機要秘書，負責統整各學院卓越研究計畫與學術研究。

陳素芬後來被拔擢進入教育部終身教育司擔任專委，負責終身教育政策的擬定，國立海洋科技博物館興建期間，更是開館計畫的主要負責人之一，擔任教育部與市府、海科館協調監督工作，讓建館順利完成。

4年多前，陳素芬在教育部終身教育司專門委員時，被林右昌延纜進基隆市政府接教育處長，當時她說，人親土親是她返鄉服務的原因，因為林右昌看中她的經歷，希望她返鄉服務，讓她有機會發揮她的理想。

今天在市務會議後記者會，她與海科館陳麗淑博士主持基隆科學月活動開跑宣導，歡迎民眾一起來體驗。被問到何時接海科館長？她口風仍緊，只說，「我這個月還在市政府，人事的問題要問市長」。

基隆市政府教育處長陳素芬（左）今天在市務會議後記者會，她與海科館陳麗淑博士（右）...
基隆市政府教育處長陳素芬（左）今天在市務會議後記者會，她與海科館陳麗淑博士（右）主持基隆科學月活動開跑宣導，歡迎民眾一起來體驗。記者游明煌／攝影
分享
擔任基隆市政府教育處長4年多的陳素芬，確定在5月將接任國立海洋科技博物館長。記者...
擔任基隆市政府教育處長4年多的陳素芬，確定在5月將接任國立海洋科技博物館長。記者游明煌／攝影
分享

衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

被遺忘的角落 花蓮新城鄉古井街住戶仰賴百年古井生活

2019-04-16 11:54

紅葉少棒文物歸還部落 饒慶鈴：實踐轉型正義

2019-04-16 10:38

可眺台北101 基隆姜子寮步道整修反泥濘

2019-04-16 10:35

大腿腫脹 「原子筆」開口取出致命血塊

2019-04-16 10:23

盛世公主重返 基隆公主郵輪航季展開

2019-04-16 00:31

南迴拓寬 帶走老街人潮

2019-04-15 23:40

亂倒廢棄物 壯圍鄉所要緝凶重懲

2019-04-15 23:28

家樂福揪厝味藝術節 19日宜蘭登場

2019-04-15 22:32

「第一鮪」每公斤價格怎麼算？原來是這三個原因

2019-04-15 15:41

全國第一鮪在宜蘭 重達210公斤

2019-04-15 14:26

影／基隆港才有的風景 盛世再臨兩公主一唱一和

2019-04-15 14:14

全國「第一鮪」在宜蘭！ 總價147萬元標出

2019-04-15 13:00

全國「第一鮪」在宜蘭！重達210公斤11點拍賣

2019-04-15 08:42

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

好大官威？迎媽祖煙火被沒收 彰化副議長嗆執法人員

2019-04-15 14:44

彰化縣最老化鄉鎮 大城善心人捐「賓士」服務家鄉長輩

2019-04-15 16:33

北市敬老卡補助大縮水 遭議員砲轟敬老還是欺老

2019-04-15 15:56

影／大甲媽祖回鑾下大雨 千里眼順風耳也穿雨衣

2019-04-16 08:52

黑鮪魚起鉤！ 滿大豐2號返港搶「屏東第一鮪」

2019-04-15 15:12

影／銅鑼田中央有「龍貓伯公」 自然美景與電影龍貓輝映

2019-04-15 18:03

影／基隆港才有的風景 盛世再臨兩公主一唱一和

2019-04-15 14:14

苗栗神經外科急診轉出多 百大良醫陳敏雄加入為恭團隊

2019-04-16 07:47

影／經營33年高雄和春影院熄燈 影友：比悲傷更悲傷

2019-04-15 20:25

跟著群眾鑽媽祖轎底 2名法國人不確定為何鑽

2019-04-15 16:57

不再孤單！屏東潮州地方創生業者 攜手打團體戰

2019-04-15 15:55

影／北上向侯友宜學經驗 王惠美：彰化要推輕軌

2019-04-15 17:01

露營小心 桃園113家露營地竟有九成八非法

2019-04-15 20:26

陪大甲媽祖回鑾 柯文哲脫帽給93歲阿嬤粉絲看清楚

2019-04-15 13:28

2天取締110件車輛超速 大旗山地區駕駛人要注意了

2019-04-15 19:08

宮廟遶境衝突惹人厭 南警和廟方推行動公約自我管理

2019-04-15 17:12

警察制服換新在即 中壢準備好了

2019-04-15 14:57

影／今年暖冬提早採收 鮮甜肥美蚵肉這樣吃才帶勁

2019-04-16 07:56

嘉義火車站沒電扶梯 藍綠議員齊發聲

2019-04-15 20:29

480元敬老卡竟「貶值」 柯P：是以前少收

2019-04-16 11:53

林聰明沙鍋魚頭躍上國際Netflix 第三代發揚美食文化

2019-04-15 22:24

只要百元道地印度料理 藏身清大校園

2019-04-16 07:53

大同路拓寬 汐止人：不能再拖了

2019-04-16 00:38

不滿福利受損 阿里山林業鐵路工會要求本俸提高至3萬

2019-04-15 20:11

「第一鮪」每公斤價格怎麼算？原來是這三個原因

2019-04-15 15:41

侯友宜提「瞻海計畫」 打造新北新產業鍵

2019-04-15 23:55

海大龍崗生態園區螢火蟲季 16日起線上預約賞螢

2019-04-15 15:24

影／輪椅阿公想鑽媽祖鑾轎底 刑事小隊長幫他完成心願

2019-04-15 19:57

台中鐵道綠廊 豐原潭子段動土

2019-04-15 23:07

白沙屯媽回鑾估湧10萬人 通霄今明農博會

2019-04-15 23:44

阿霸妹自製手工餅乾結緣品 跟著媽祖進香去

2019-04-15 17:57

影／竹北納骨塔現勘遭民眾群起抗議 抗議公所強行過關

2019-04-15 14:19

駕駛注意！86快速道路重鋪 夜間往西這路段封路

2019-04-16 08:14

外籍人士最想要的一張卡 竹市一口氣發3張

2019-04-15 15:00

台南學甲174線綠色隧道換新裝 旅人停駐體會悠閒

2019-04-15 16:36

大腿腫脹 「原子筆」開口取出致命血塊

2019-04-16 10:23

Ingress選台灣全球9處辦活動 桃市議員盼促成寶可夢活動

2019-04-15 17:03

追食小魚 台東太麻里「芭蕉旗魚」產季來了！

2019-04-16 10:18

綠批花公帑造勢 韓國瑜：抹黑

2019-04-15 23:45

工作有托育設施、子女獎學金 竹縣友善廠商徵才

2019-04-16 11:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top