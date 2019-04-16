基隆市教育處長陳素芬將接海科館長 林右昌被動證實

2019-04-16 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



擔任基隆市政府教育處長4年多的陳素芬，傳出5月將接任國立海洋科技博物館長，市長林右昌今天在市務會議後記者會被動證實，他說，上周接獲教育部來函，他已經同意，但教育部尚未發布，尊重教育部人事任用，雖然不捨，但樂觀其成。

林右昌說，陳素芬任內表現優秀，推動相當多教育政策，在海科館籌建期間也貢獻很多，任教育處長期間，她讓市府與海科有很好的互動，海科館借用其長才，未來可以建立深厚的合作空間，他覺得一項很好的人事安排。

陳素芬是基隆大武崙子弟，基隆女中畢業，國立台北科技大學工商管理博士，曾在民間、公務機關及學校等領域服務超過30年。先在台電核能火力發電工程處從事設備採購業務，後被延攬到國立師範大學校長室擔任機要秘書，負責統整各學院卓越研究計畫與學術研究。

陳素芬後來被拔擢進入教育部終身教育司擔任專委，負責終身教育政策的擬定，國立海洋科技博物館興建期間，更是開館計畫的主要負責人之一，擔任教育部與市府、海科館協調監督工作，讓建館順利完成。

4年多前，陳素芬在教育部終身教育司專門委員時，被林右昌延纜進基隆市政府接教育處長，當時她說，人親土親是她返鄉服務的原因，因為林右昌看中她的經歷，希望她返鄉服務，讓她有機會發揮她的理想。

今天在市務會議後記者會，她與海科館陳麗淑博士主持基隆科學月活動開跑宣導，歡迎民眾一起來體驗。被問到何時接海科館長？她口風仍緊，只說，「我這個月還在市政府，人事的問題要問市長」。