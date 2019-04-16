被遺忘的角落 花蓮新城鄉古井街住戶仰賴百年古井生活

2019-04-16 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣新城鄉大漢村的古井街，因井水石灰質含量太高，民眾都買水使用。記者王燕華／攝影 分享 facebook

花蓮縣新城鄉公所後方的大漢村有處小聚落，居民長年倚靠一口百年古井生活，洗衣、澆花全汲井水使用，當地居民說，早期連煮飯、飲用水源也來自這口古井，近幾年因井水摻雜太多石灰質，只好買水飲用。這條古井街不算偏遠，卻始終沒有自來水，如同一處「被遺忘的角落」。

當地鄰長李再添13歲從宜蘭搬到這裡定居時，古井就已存在，他一喝就是70年，如今年高83歲的他說，古井仍是附近居民生活中不可或缺的一塊。李再添表示，這口井是人力開挖，以前必須人工拉繩索打水使用，3、40年前大家集資裝設抽水馬達自動抽水，原本也會燒開了飲用，後來發現石灰質含量高，不敢再喝，都改成買水喝，井水就用來洗澡、洗衣。附近周姓婦人說，因石灰質含量太高，管線容易堵塞，「熱水器三天兩頭壞掉，常常洗冷水」。

古井街距鄉公所僅約700公尺，周邊地區都有自來水，唯獨古井街一直沒能鋪設自來水管線，原因出在建置系統的經費過高，住戶無法負擔。當地住戶表示，考慮過裝設自來水，但是要好幾十萬元，根本不是一般收入的小家庭負擔得起。

縣議員鄭寶秀上月在縣議會臨時會提案籲縣府重視，縣府會同台灣自來水公司人員日前會勘。台水第九管理區副處長蔡澤瀛指出，該處為台糖土地，只要台糖同意讓自來水管線通過，且鄉公所協助居民提供房舍證明和接水證件，台水會列案向水利署提報爭取補助，評比通過、獲核定經費後就可建置，屆時用戶只需負擔外線接管費用約1萬元。 花蓮縣議員鄭寶秀關心古井街居民無自來水可用的問題。記者王燕華／攝影 分享 facebook 新城鄉鄰長李再添在古井街住了70年，都使用這口古井。記者王燕華／攝影 分享 facebook