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紅葉少棒文物歸還部落 饒慶鈴：實踐轉型正義

2019-04-16 10:38聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣長饒慶鈴(左)將紅葉少棒創隊以來，其中一個冠軍獎盃移交延平鄉長胡黃廣文(右...
台東縣長饒慶鈴(左)將紅葉少棒創隊以來，其中一個冠軍獎盃移交延平鄉長胡黃廣文(右)，並由第一代紅葉小將邱春光見證。記者羅紹平／攝影
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基於尊重部落意願，以及落實原住民轉型正義，台東縣長饒慶鈴今天上午9點30分將紅葉少棒文物一心棒等文物移交延平鄉長胡黃廣文，象徵將紅葉少棒文物全數歸還部落，未來待延平鄉公所在紅葉村覓地另立館之後，則全數移交延平鄉公所管理營運。

這場文物歸還儀式由第一代紅葉小將邱春光見證，饒慶鈴說，紅葉少棒球員當年都來自紅葉村，館內的文物自然全屬紅葉村民所共有，如今「物歸原主」順理成章，讓紅葉少棒精神在部落裡持續傳承。

饒慶鈴強調，未來台東縣政府會協助鄉公所做好新館的規劃與營運，位於學校的紀念館現址將繼續對外開放參觀，直到新館營運，未來也持續協助鄉公所。

台東縣教育處長林政宏指出，今年初當鄉公所、議員古志成要求歸還少棒文物時，基於尊重部落意願，以及落實原住民轉型正義，他就持同意立場，也獲得縣長饒慶鈴大力支持，未來學校就回歸教育本位，紅葉少棒歷史當然也是學校教育內容的一環。

位於台灣台東縣延平鄉的紅葉國小少棒隊1968年8月25日以7：0的懸殊比數，擊敗當年由日本關西地區選拔出來的日本少棒明星聯隊和歌山，促成台灣在隔年組成金龍少棒隊進軍美國賓州威廉波特的世界少棒大賽，紅葉少棒隊的表現，也開啟了台灣少棒熱潮。

為紀念紅葉少棒隊當年種種的光榮事蹟與記憶，紅葉國小81年12月啟用紅葉少棒紀念館收藏館內陳列紅葉少棒隊昔日使用的球具、少棒英雄史、珍貴照片、文物等，重現昔日棒球英雄的矯健身影和光榮的時光，是追尋臺灣棒球發展歷史的必遊之地。

台東縣長饒慶鈴(左)將紅葉少棒創隊的「一心棒」移交延平鄉長胡黃廣文（右），並由第...
台東縣長饒慶鈴(左)將紅葉少棒創隊的「一心棒」移交延平鄉長胡黃廣文（右），並由第一代紅葉小將邱春光見證。記者羅紹平／攝影
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