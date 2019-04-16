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可眺台北101 基隆姜子寮步道整修反泥濘

2019-04-16 10:35聯合報 記者游明煌╱即時報導

市議員張耿輝和很多登山客反映，整修後很多地方變平緩坡道，經常性積水，晴天也要穿雨...
市議員張耿輝和很多登山客反映，整修後很多地方變平緩坡道，經常性積水，晴天也要穿雨鞋才能上山，簡直「越修越糟」。基隆市政府說明，工程進行初驗時發現要改善，增加220個預鑄仿枕木，預計5月完工。圖／市議員張耿輝提供
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基隆第一高峰姜子寮山步道平時登山客多，因之前鋪設的枕木部分已腐朽，基隆市政府爭取營建署830餘萬元經費改善，但日前市議員張耿輝和很多登山客反映，整修後很多地方變平緩坡道，經常性積水，晴天也要穿雨鞋才能上山，簡直「越修越糟」。基隆市政府說明，工程進行初驗時發現要改善，增加220個預鑄仿枕木，預計5月完工，再展風華。

議員張耿輝上周六指出，七堵區姜子寮登山步道因為山頂視野遼闊、風景怡人，堪稱是基隆一處相當具有指標性的登山休閒步道，更是民眾登山健行的熱門景點，早期所舖設的枕木因缺乏維護嚴重損壞，當地志工只能克難地就缺損部分以枯木補上，好不容易在各方積極爭取下，基隆市政府終於編列經費進行整修。

但張耿輝表示，根據施工告示牌，市府在去年10月進行「基隆市山海散步道系統建置工程（包括紅淡山步道和姜子寮步道」，完工日期為今年2月，但目前上山的步道到處泥濘，原來的枕木不見了，換成平緩的泥土步道，因排水系統不良，經常性積水，登山客因此罵翻，他批評「越修越糟」。

基隆市政府都發處公園管理科長林彥旻說，編號11號的小百岳姜子寮山是基隆的第一高峰，基隆市政府曾在93年整建登山步道，鋪設枕木。但因為氣候潮濕多雨，長時間下來，許多枕木的部分已腐朽，基隆市政府爭取營建署830餘萬元預算，3月底完成並辦理初驗，但勘驗結果有部分需再加強，其中耗時較久的是預鑄仿枕木階梯的增設，原先設置2144個。

林彥旻指出，針對踏階距離較寬，及山友反映坡度較平緩希望增設階梯地點，都予以補強，增加約220個預鑄仿枕木階梯。另外，也加強步道2側沿線排水，並在平緩易積水處，加鋪碎石。仿枕木階梯完成備料後即會進場，為了避免使用機具再次擾動步道，造成坑洞與不平整，後續是以人工背負方式，將每個70公斤的仿枕木階梯背至山頂，由山頂往下，逐一鋪設。

林彥旻說，全案在初驗改善期，基隆市政府會加緊督促廠商完成改善與鋪設，由於是基隆第一高峰，沿途景色優美，風景宜人，而且山頂由四個觀景平台組成，也就是傳說中的360度觀景平台，往台北方向看去，可遠眺台北101大樓，往基隆方向，可見基隆嶼，往東北角方向，遠方可見基隆山，相信在完工後，可以再現風華，提供市民朋友及山友們休閒的好去處。

市議員張耿輝和很多登山客反映，整修後很多地方變平緩坡道，經常性積水，晴天也要穿雨...
市議員張耿輝和很多登山客反映，整修後很多地方變平緩坡道，經常性積水，晴天也要穿雨鞋才能上山，簡直「越修越糟」。基隆市政府說明，工程進行初驗時發現要改善，增加220個預鑄仿枕木，預計5月完工。圖／市議員張耿輝提供
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市議員張耿輝和很多登山客反映，整修後很多地方變平緩坡道，經常性積水，晴天也要穿雨鞋才能上山，簡直「越修越糟」。基隆市政府說明，工程進行初驗時發現要改善，增加220個預鑄仿枕木，預計5月完工。圖／市議員張耿輝提供
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市議員張耿輝和很多登山客反映，整修後很多地方變平緩坡道，經常性積水，晴天也要穿雨鞋才能上山，簡直「越修越糟」。基隆市政府說明，工程進行初驗時發現要改善，增加220個預鑄仿枕木，預計5月完工。圖／市議員張耿輝提供
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