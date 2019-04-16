大腿腫脹 「原子筆」開口取出致命血塊

2019-04-16 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



羅東博愛醫院深部靜脈血栓器械取栓術，傷口僅原子筆筆芯大小，後續復發可能性低，血塊根除，減低後遺症，復原快速。圖／羅東博愛醫院提供 分享 facebook

62歲沈姓男子的右大腿從去年起便開始脹痛，起初不以為意，直到今年3月初，開始腫脹，走幾步路就須停頓休息，影響日常生活，到羅東博愛醫院求醫，經心臟血管內科照射超音波後，發現是右足大腿至膝蓋間大範圍深部靜脈血栓。

羅東博愛醫院表示，化解血栓傳統且保守的方式為服藥物溶血和施打溶血針，但心臟血管內科醫師蕭如豐發現，患者的血栓服藥後3周都未見改善，擔心血塊硬化，且血塊流至肺部造成肺栓塞更可能危及生命，當機立斷決定採取更積極的做法，在副院長心臟血管內科雷孟桓、主任許育誠支持下，緊急引進器械取栓設備，以器械深入體內抽取血栓。

羅東博愛醫院指出，醫療團隊先靜脈攝影，確定血栓位置後，由心臟血管內科醫師徐仁德在患者膝蓋後方打入導絲直達血栓處，並將導管沿著導絲置入，特製的導管能夠將血栓軟化，再從同一管路抽取出大部分靜脈血管血塊，術後數小時，患者腿部消腫，腫痛感不再，復原狀況良好。

「成功創下宜蘭第一例深部靜脈血栓器械取栓術！」羅東博愛醫院指出，器械取栓術傷口僅原子筆筆芯大小，復原快速，後續復發可能性低，血塊根除更大大減低後遺症，醫療團隊在取栓時，同時發現，患者有靜脈狹窄徵兆，提醒他及早發現及早治療。

徐仁德表示，傳統服藥溶血方式，輕則血栓清不乾淨，重則恐導致胃腸道甚至顱內出血，有一定風險，血栓形成早期取出，癒後佳。

許育誠說，目前針對下肢深層靜脈栓塞，器械取栓是一種新的治療方式，特別對傳統治療效果不彰的病患有一定的治療效果，提供蘭陽鄉親最先進的醫療服務。

羅東博愛醫院提醒，現代人隨飲食、生活習慣的改變，血液裡增加許多膽固醇和脂肪，可能加速血栓形成、導致血管堵塞，三高一族、中老年人等都是血栓高危險群，除造成患部腫脹，嚴重可能致命，飲食控制、養成運動習慣能夠預防血栓的生成。

羅東博愛醫院表示，血液循環不佳造成的血栓，若是處理不善，血塊流至肺部造成肺栓塞恐有致命風險，過往治療多採藥物和針劑控制，但後續復發可能性高，羅東博愛醫院心導管團隊成功以器械取栓術，即時為病人根除血塊，病人恢復良好康復出院，也大大振奮醫療團隊。