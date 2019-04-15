洄瀾海文化教室 建立親子海洋生態永續觀念

2019-04-15 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



阿美族人的生活與海洋密不可分，對於大自然的敬畏與永續共存智慧領先百年。花蓮市公所規劃4場「Riyar洄瀾海」文化教室，藉由探討原住民的「Riyar」海洋飲食及文化祭典等相關議題，延伸建立民眾海洋保護與生態永續的概念，提倡友善對待花蓮海洋環境。

花蓮市長魏嘉賢表示，「Riyar」是阿美族語「海洋」的意思，「Riyar洄瀾海」文化教室講座以原住民的海洋飲食及文化祭典為探討，希望藉由「Riyar」這個名稱，連結海洋文化相關議題，延伸至海洋環境生態發展及保護為主軸，透過親職教育，讓環保永續成為教育重要的課題。

首場講座「海洋故事書—親子海洋環境保衛戰」前日在花蓮市立圖書館兒童館舉辦，由台灣兒童閱讀協會兒童哲學閱讀志工培訓結業、美國兒童音樂律動合格教師任美華主講，她以律動及影片和大家分享海洋生物的環境需求，並說了兩個故事，一個是皮影戲的海龜願望，另一個故事為小海龜的逆襲。這場講座搭配手作DIY親自體驗，讓來參與活動的家長及小朋友從中了解環境教育的寓意以及重要性。