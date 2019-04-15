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影／基隆港才有的風景 盛世再臨兩公主一唱一和

2019-04-15 14:14聯合報 記者吳淑君╱即時報導

離去時總會唱著「愛之船」和大家說再見的盛世公主遊輪，今天中午在眾人期待下，唱著「愛之船」緩緩駛進基隆港，宣告公主郵輪航季正式開始，有趣的是，當盛世公主唱完愛之船，今天清晨進港停在西岸的太陽公主郵輪，也鳴笛呼應，一唱一和，在場民眾笑稱，基隆港今天是公主日無誤。

去年盛世公主郵輪首次以基隆港為母港，離去時連唱了３個月的「愛之船」，有民眾開心說，基隆終於有自己的主打歌。這首懷念的基隆主打歌今天回來了。

盛世公主郵輪公司今天中午在基隆港觀景台舉辦盛大的歡迎儀式，交通部長林佳龍，基隆市長林右昌，台灣港務公司董事長吳宗榮都到場，當大家耳熟能詳的「愛之船」樂音響起，許多人顧不得台上還有大人在講話，紛紛衝到岸邊，拿起手機狂拍，因為盛世公主到了。

身型如同移動城堡的盛世公主，邊走邊唱愛之船，等著搭船的遊客開心，來看熱鬧的民眾也很興奮，盛世公主一唱完，停在西岸的太陽公主郵輪，也鳴笛呼應，一唱一和，驚喜連連，在場民眾笑稱，今天基隆港是公主日無誤。

公主郵輪行銷總監陳欣德說，公主郵輪去年在地採購達2千萬美金，今年有機會超過2千萬美金。隨著公主郵輪在台成立邁入第６年，他預告今年會累積突破百萬人次，希望有越來越多的民眾，一起體驗國際豪華郵輪，讓郵輪旅行能全面性進入台灣民眾旅行藍圖。

盛世公主唱完愛之船，今天清晨進港停在西岸的太陽公主郵輪，也鳴笛呼應，一唱一和，在...
盛世公主唱完愛之船，今天清晨進港停在西岸的太陽公主郵輪，也鳴笛呼應，一唱一和，在場民眾笑稱，今天基隆港是公主日無誤。記者吳淑君／攝影
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離去時總會唱著「愛之船」和大家說再見的盛世公主遊輪，今天中午在眾人期待下，唱著「...
離去時總會唱著「愛之船」和大家說再見的盛世公主遊輪，今天中午在眾人期待下，唱著「愛之船」緩緩駛進基隆港，宣告公主郵輪航季正式開始。記者吳淑君／攝影
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離去時總會唱著「愛之船」和大家說再見的盛世公主遊輪，今天中午在眾人期待下，唱著「...
離去時總會唱著「愛之船」和大家說再見的盛世公主遊輪，今天中午在眾人期待下，唱著「愛之船」緩緩駛進基隆港，宣告公主郵輪航季正式開始。記者吳淑君／攝影
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盛世公主唱完愛之船，今天清晨進港停在西岸的太陽公主郵輪，也鳴笛呼應，一唱一和，在...
盛世公主唱完愛之船，今天清晨進港停在西岸的太陽公主郵輪，也鳴笛呼應，一唱一和，在場民眾笑稱，今天基隆港是公主日無誤。記者吳淑君／攝影
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盛世公主唱完愛之船，今天清晨進港停在西岸的太陽公主郵輪，也鳴笛呼應，一唱一和，在場民眾笑稱，今天基隆港是公主日無誤。記者吳淑君／攝影
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