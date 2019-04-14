親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「寧空屋也不出租」 專家點出台灣房市最主要問題

基隆主題曲回來了 穿公主服迎公主第二人半價

2019-04-14 21:05聯合報 記者吳淑君╱即時報導

去年盛世公主遊輪以基隆港為母港，離去時總會唱著愛之船和大家說再見，這悠美旋律，讓人驚豔不已，這首懷念的基隆「主打歌」明天要回來了，基隆港明天中午有一場盛世再臨的歡迎儀式，基隆長榮桂冠飯店也推出扮公主迎公主，兩人同行第二人半價優惠應景。

公主遊輪公司指出，明天中午12點多盛世公主緩緩進港，台灣港務公司董事長吳宗榮、公主遊輪國際市場部行銷總監萊恩・巴頓以及公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德都將蒞臨現場，帶來更多好消息。六米高史丹利熊氣球會進駐基隆港務頂樓，歡迎盛世公主再臨基隆、「愛之船」樂曲也會再度飄揚。

基隆有許多看大船進港秘境，在基隆港旁擁有絕佳視野的基隆長榮桂冠酒店，為迎接盛世公主回來，明天也推出「公主來了暨春饗和食-日本美食」活動。

基隆長榮桂冠酒店指出，明天在代表公主遊輪航點的沖繩港背板拍照打卡，或是著公主裝扮，到飯店享用自助餐，都能享有二人同行、第二人半價、大廳酒吧咖啡買一送一的優惠。

主廚陳進男表示，這次日本美食節的主軸是將基隆海港的即時魚貨，結合日本料理的手法，呈現出最新鮮風味與在地特色，品嚐美食的同時又能跳望基隆港賞海景，一次滿足視覺與味覺。

迎接公主遊輪，兩人同行用自助餐第二人半價，限周一至周四適用，優惠至6月30止，北北基居民，周日晚餐持身分證用餐享8折優惠。訂位專線: (02)2427-9988轉2857。

基隆「主打歌」明天要回來了，基隆港明天中午有一場盛世再臨的歡迎儀式。圖／本報資料...
基隆「主打歌」明天要回來了，基隆港明天中午有一場盛世再臨的歡迎儀式。圖／本報資料照
分享

基隆港長榮

相關新聞

大師兄舉重累了？ 敖幼祥作品公仔斷腳「仆街」

2019-04-14 17:05

又見景區遊客爬樹 台東人笑：最近常見穿衣的猴子

2019-04-14 14:33

基隆嶼磯釣賽 日本達人拍照後放回釣友吃驚

2019-04-14 19:21

全國「第一鮪」在這？ 蘇澳漁船火速回港待明晨鑑定

2019-04-14 18:44

宜花東合擊前進大陸上海 力推「樂遊東台灣」

2019-04-14 10:58

東部最大就博會 55廠商花蓮徵才

2019-04-14 00:02

悅讀世界 基隆推親子共讀開拓視野

2019-04-13 23:47

基隆姜子寮步道 越修越糟？

2019-04-13 23:41

花蓮市長盃射箭暨槌球比賽 魏嘉賢親下場試身手

2019-04-13 23:36

台東縣旗覆棺 送別原住民文學家

2019-04-13 23:08

台東美山花海吸客 農會銷售翻數倍

2019-04-13 23:04

基隆線上直播運動今開跑 每周六不同主題還送好禮

2019-04-13 18:52

免費體驗3D列印 花蓮力推科技教育普及化

2019-04-13 17:13

泰雅族耆老賜名林姿妙「莎韻」 代表「美麗的女子」

2019-04-13 15:43

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

基隆姜子寮步道越修越糟？晴天也要穿雨鞋登山客罵翻

2019-04-13 20:31
看更多

熱門文章

大甲媽、白沙屯媽祖回鑾會不會相遇？ 答案有了

2019-04-14 10:26

這間書店不賣書…活了4年都沒倒 蔡馬朱侯搶著逛

2019-04-14 08:00

頭份市上興里納骨塔案重啟 里民陳情停工說明

2019-04-14 07:46

基隆嶼磯釣賽 日本達人拍照後放回釣友吃驚

2019-04-14 19:21

白沙屯媽的神奇「髓」緣 引領信眾到溪湖捐血救人

2019-04-14 19:51

白雪公主長這樣！ 好美里彩繪村顛覆童話形象

2019-04-14 07:48

清貓砂 桃園試辦回收桶 竹苗須另裝袋交資收

2019-04-13 23:21

屏東三大日音樂節嗨翻天 今晚A-Lin、魏如萱登場

2019-04-14 10:00

又見景區遊客爬樹 台東人笑：最近常見穿衣的猴子

2019-04-14 14:33

300多里民反對納骨塔 將成立自救會要求停工

2019-04-14 15:10

桃園這個里好有愛 彩繪里貓、校狗躍上電箱

2019-04-14 07:53

叫阮第一名／金門囝仔黃山料 創辦有溫度媒體

2019-04-13 23:53

大哥級接駕…大甲媽回鑾 彰警「護駕」虛驚

2019-04-13 23:34

台中花博再10天閉幕 盧秀燕宣布第700萬名遊客將送大獎

2019-04-14 17:08

黃國昌控壢新違建檢舉沒人拆 桃市府：會排拆

2019-04-14 14:25

兩百多萬人次騎過屏東Pbike 屏東縣府至今還是虧

2019-04-14 15:12

大師兄舉重累了？ 敖幼祥作品公仔斷腳「仆街」

2019-04-14 17:05

潑水節被圍攻 侯友宜開槍反擊路人也不放過

2019-04-14 12:28

火車站前商機有多夯？ 潮州火車站商場拚暑假前營運

2019-04-14 16:50

肝不好人生變黑白 彰化縣今年萬人健檢增加C肝篩檢

2019-04-14 15:29

陪大甲媽奇異事跡多 信徒：只有自己體驗才知這種神奇

2019-04-14 10:18

大甲媽回鑾 清水警方呼籲信徒晚上不要放鞭炮影響安寧

2019-04-14 19:51

影／93歲灣生回台南老家 有一段信守承諾近80年的故事

2019-04-14 12:47

台中大停水 餐飲業水車待命

2019-04-13 23:24

嘉市交通大執法 首日取締195件

2019-04-13 23:29

北市機車路邊停車費 用手機繳享5元優惠明起上路

2019-04-14 15:59

仁德交流道附近設右轉汽車專用道 腳踏車騎士險象環生？

2019-04-14 08:18

社子島拆遷說明 居民：安置條件太嚴苛

2019-04-13 23:06

印尼總統大選海外投票 高雄車站旁投票所塞爆

2019-04-14 18:44

屏東三大音樂節樂迷嗨翻 體育館廣場變身「小巨蛋」

2019-04-13 23:39

可憐山羌命喪獵槍下 高雄男子至少罰6萬元

2019-04-14 17:10

宜花東合擊前進大陸上海 力推「樂遊東台灣」

2019-04-14 10:58

全台最佳賞螢區 內灣螢火蟲季本周登場

2019-04-14 11:31

防石虎改造雞舍啟動 創造養雞戶及保育雙贏

2019-04-14 18:55

新北1區1局處長認領 雙向團隊接地氣

2019-04-13 23:30

中市大停水 大型餐廳備水找水車待命備戰

2019-04-13 23:41

新北貢寮路跑初登場 近500跑者為寧靜小鎮帶來活力

2019-04-14 11:21

印尼海外投票將截止 桃園僑民仍大排長龍

2019-04-14 18:27

2020台灣設計展 竹市獲共同主辦權

2019-04-14 12:23

台東美山花海吸客 農會銷售翻數倍

2019-04-13 23:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top