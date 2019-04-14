基隆主題曲回來了 穿公主服迎公主第二人半價

2019-04-14 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



去年盛世公主遊輪以基隆港為母港，離去時總會唱著愛之船和大家說再見，這悠美旋律，讓人驚豔不已，這首懷念的基隆「主打歌」明天要回來了，基隆港明天中午有一場盛世再臨的歡迎儀式，基隆長榮桂冠飯店也推出扮公主迎公主，兩人同行第二人半價優惠應景。

公主遊輪公司指出，明天中午12點多盛世公主緩緩進港，台灣港務公司董事長吳宗榮、公主遊輪國際市場部行銷總監萊恩・巴頓以及公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德都將蒞臨現場，帶來更多好消息。六米高史丹利熊氣球會進駐基隆港務頂樓，歡迎盛世公主再臨基隆、「愛之船」樂曲也會再度飄揚。

基隆有許多看大船進港秘境，在基隆港旁擁有絕佳視野的基隆長榮桂冠酒店，為迎接盛世公主回來，明天也推出「公主來了暨春饗和食-日本美食」活動。

基隆長榮桂冠酒店指出，明天在代表公主遊輪航點的沖繩港背板拍照打卡，或是著公主裝扮，到飯店享用自助餐，都能享有二人同行、第二人半價、大廳酒吧咖啡買一送一的優惠。

主廚陳進男表示，這次日本美食節的主軸是將基隆海港的即時魚貨，結合日本料理的手法，呈現出最新鮮風味與在地特色，品嚐美食的同時又能跳望基隆港賞海景，一次滿足視覺與味覺。