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基隆嶼磯釣賽 日本達人拍照後放回釣友吃驚

2019-04-14 19:21聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆嶼國際磯釣賽經過兩天鏖戰，前四強爭霸戰，最後由王維新獲得冠軍獎盃及3萬元獎金，市長林右昌主持頒獎時表示，未來將邀請更多國際釣友共襄盛舉，吸引更多釣友來台。應邀體驗基隆嶼釣場的兩位日本達人，釣到的魚拍照後就放回，他們的資源永續的友善觀念，很值得國內釣友效法。

林右昌說，基隆嶼國際磯釣賽經過兩年來的運作，已經在釣界越來越出名，基隆嶼是非常有魅力的釣場，但因為場地限制，光是能夠登上基隆嶼磯釣，就是個難得的機會，藉由兩年來舉辦磯釣賽事，把台灣的磯釣水準及競賽制度更加完善。

未來希望一整年都能有釣友來到基隆嶼從事磯釣，透過賽事過程交流釣魚技巧，讓更多國際友人來到台灣，接下來也會逐步邀請更多國際釣友來參加磯釣賽，例如這次有兩位日本達人參與，相信他們會將這次賽事的經驗跟樂趣帶回國內，吸引更多釣友來台。

今日的決賽從15名晉級選手展開，再從八強選手中以兩兩對戰的方式晉升四強，展開最終冠軍爭霸戰，經過激烈的廝殺後，由王維新坐上冠軍寶座，而邱偉修惜敗獲得亞軍，第三至第八名則依序為莊孟宗、鄭盛鴻、曾文郎、顏志達、陳易凡、李泰霖。

兩位日本達人開心表示，基隆嶼不僅有壯闊的礁岩環境，釣場的魚類資源也讓他們感到驚喜，只可惜專釣大物的山元隆史這次無緣巧遇，不過兩位達人都異口同聲表示一定會再來挑戰。

兩位達人把釣獲的魚種拍照後就放回，他們非常注意小魚放生、資源永續的友善觀念，並且相當注意釣場環境的清潔，讓下一個來的釣友也能有好的釣魚心情與感受，種種作法都值得國內釣友效法。

王維新獲得冠軍，拿下獎盃及3萬元獎金，未能晉級的選手們也可以競逐「大尾獎」，分為刺尾鯛科、板牙科、黑毛、白毛四類魚種，獲獎選手依序為黃子軒、鍾嘉維、蔡秉諺，每人可得3千元獎金。

基隆嶼國際磯釣賽經過兩天鏖戰，由王維新獲得冠軍。圖／基隆市政府提供
基隆嶼國際磯釣賽經過兩天鏖戰，由王維新獲得冠軍。圖／基隆市政府提供
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基隆嶼國際磯釣賽經過兩天鏖戰，傍晚圓滿結束。圖／基隆市政府提供
基隆嶼國際磯釣賽經過兩天鏖戰，傍晚圓滿結束。圖／基隆市政府提供
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基隆嶼國際磯釣賽經過兩天鏖戰，由王維新獲得冠軍。圖／基隆市政府提供
基隆嶼國際磯釣賽經過兩天鏖戰，由王維新獲得冠軍。圖／基隆市政府提供
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基隆嶼國際磯釣賽經過兩天鏖戰，由王維新獲得冠軍。圖／基隆市政府提供
基隆嶼國際磯釣賽經過兩天鏖戰，由王維新獲得冠軍。圖／基隆市政府提供
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市長林右昌和獲得大尾獎的戰利品合照，直呼好大尾。圖／基隆市政府提供
市長林右昌和獲得大尾獎的戰利品合照，直呼好大尾。圖／基隆市政府提供
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基隆嶼林右昌放生

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