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大師兄舉重累了？ 敖幼祥作品公仔斷腳「仆街」

2019-04-14 17:05聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣政府在2015年與漫畫大師敖幼祥合作，在花蓮火車站前設置「烏龍院漫畫主題廣場」，以漫畫《烏龍院》為主軸，設置多件公仔供遊客拍照打卡。今日卻有民眾發現，手舉重的大師兄公仔不知何故往前傾倒，固定的腳部碎裂，經上傳到臉書社團後，有人批評「這社會怎麼了」。不過警方表示，這一件現場沒有明顯破壞的跡象，正在釐清原因。

敖幼祥在花蓮設計的烏龍院公仔不是第一次損壞，早在2016年6月，另一個「大師兄持花」公仔雙手疑似遭人折斷，當時讓敖幼祥十分痛心，呼籲民眾要有公德心，共同維護公共藝術品。

沒想到今日下午有民眾發現手舉槓鈴的大師兄傾倒，隨即在臉書社團「花蓮人」上傳照片，痛批「為何不能好好愛惜愛護」，網友也留言，「早上我去看還是好的耶，怎麼才一個早上的時間就倒了」、「會不會是設計不良？風阻面積大加上上半部承重，這個緞（斷）面來看支撐不是很好呀」，還有人開玩笑說「我覺得舉太久，他累了」，也有人認為要看監視器才能下定論。

花蓮市警分局表示，已派員前往了解狀況，但這一件現場沒有明顯破壞的跡象，也沒接獲民眾報案，已請里長到場協助釐清。

從高雄來的盧姓夫妻帶著女兒跟公仔拍照，他們認為，應該要設圍欄或是警示牌，標示禁止攀爬等，除了要有公德心愛護藝術品外，也要避免倒下來壓到人。

公仔因腳部固定處斷裂而傾倒。記者王思慧／攝影
公仔因腳部固定處斷裂而傾倒。記者王思慧／攝影
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舉重大師兄公仔原本為站立，表情逗趣。圖／楊姓讀者提供
舉重大師兄公仔原本為站立，表情逗趣。圖／楊姓讀者提供
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警方到場了解公仔傾倒情形。記者王思慧／攝影
警方到場了解公仔傾倒情形。記者王思慧／攝影
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花蓮縣政府在2015年與漫畫大師敖幼祥合作，在花蓮火車站前設置「烏龍院漫畫主題廣...
花蓮縣政府在2015年與漫畫大師敖幼祥合作，在花蓮火車站前設置「烏龍院漫畫主題廣場」。記者王思慧／攝影
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手舉槓鈴的大師兄是漫畫大師敖幼祥的公仔作品。記者王思慧／攝影
手舉槓鈴的大師兄是漫畫大師敖幼祥的公仔作品。記者王思慧／攝影
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手舉槓鈴的大師兄公仔不知何故「仆街」。記者王思慧／攝影
手舉槓鈴的大師兄公仔不知何故「仆街」。記者王思慧／攝影
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大師兄持花公仔在2016年雙手曾被人折斷。記者王思慧／攝影
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敖幼祥大師兄公共藝術火車站

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