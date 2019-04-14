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基隆姜子寮山步道泥濘 5月修復

2019-04-14 16:37中央社 基隆14日電

基隆市姜子寮山步道山頂視野遼闊、景色優美，但市府初步整修後遭批步道仍泥濘不堪。市府今天表示，近日預鑄仿枕木階梯將補強鋪設，預定5月中旬完工後再現風華。

海拔約730公尺的基隆市七堵區姜子寮山步道因為山頂視野遼闊、景色怡人，堪稱是基隆具指標性的登山休閒步道，但早期所鋪設的枕木已損壞，基隆市政府獲得內政部營建署約新台幣830萬元經費後，於去年10月起整修。

基隆市議員張耿輝日前表示，市府整修步道後，沒想到卻是「越修越糟」，原本在整修前就算雨天還能勉強通行，但整修後卻連天氣放晴了還是到處泥濘，還得穿雨鞋才可行走，還有許多人因此滑倒，相當離譜，希望市府官員們一定要檢討改善。

基隆市政府都發處公園管理科今天發布新聞稿表示，姜子寮山步道曾在民國93年整建，鋪設枕木，但因氣候潮濕多雨，長時間下來，許多枕木已腐朽。市府在爭取到營建署預算後整修，鋪設2144個預鑄仿枕木階梯，全案於今年3月底完成並辦理初驗，但勘驗結果有部分需再加強，其中耗時較久的是預鑄仿枕木階梯的增設。

都發處公園管理科長林彥旻受訪時說，經多次確認，這項工程還要再增加約220個預鑄仿枕木階梯，就踏階距離較寬以及山友反映坡度較平緩希望增設階梯地點，予以補強，也將加強步道兩側沿線排水系統，並在平緩易積水處加鋪碎石，所有工程預定在5月中旬完工，再現風華。

基隆山友

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