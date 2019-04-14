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新生國小用AR擴增實境 學生隨時學英文

2019-04-14 15:31聯合報 記者江婉儀╱即時報導

今年是宜蘭縣新生國小英語村10周年，從2015年起，新生國小開始使用AR擴增實境，讓學生不論時間地點，都能利用載具及APP學習英文，英語村從2007年開村，每年由縣府補助交通費，安排來自縣內約兩千多名國小高年級學生入村體驗。

新生國小英語村由宜蘭縣政府與金車文教基金會合作建置，是參考其他國家英語村實例，改造新生國小舊式校舍，建造西式餐廳、超商、健康中心、舞蹈教室、郵局及銀行、海關、機艙等常見的場景，以生動活潑的英語對話，讓學生能與外籍關主進行練習。

AR擴增實境也是新生國小英語村的一大亮點，新生國小資訊組長林逸群表示，學校希望學生在沒有老師的時候，也能使用載具及APP主動學習，從2015年嘗試第一版，但遇到聲音太小等等狀況，經過改良後，2017年技術成熟，讓學生能以掃描立牌、掛軸或特定場景，就能與栩栩如生的外師對話，增強學生的對於英文聽、說能力。

新生國小老師林政雄解釋，AR擴增實境是讓學生操作平板、學習內建課程，課程內容有9個情境，每個情境有5個關卡，總計45個關卡，最初的版本是校內老師自己裁切人形立板，讓學生去操作，後來針對內容去修正，課程分為簡單版與進階版，分別是設計題目讓學生回答，另外一種是讓學生兩人一組，其中一人與外師進行對話時，另外一人協助錄影，影片會上傳到教學平台，上課時老師再與學生們講解。

吳姓媽媽表示，今天她帶著女兒來英語村體驗，覺得利用AR裝置學習英文很符合現在科技趨勢，就讀小學三年級的女兒也認為很有趣、好玩，但她認為載具的部分還可以再升級，增加使用上的方便。

在新生國小操場旁有英文闖關活動，讓現場近2000位家長、學生參與闖關。記者江婉儀...
在新生國小操場旁有英文闖關活動，讓現場近2000位家長、學生參與闖關。記者江婉儀／攝影
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宜蘭縣新生國小在行政大樓一樓設置AP體驗區，讓現場參加的家長與小朋友利用載具體驗...
宜蘭縣新生國小在行政大樓一樓設置AP體驗區，讓現場參加的家長與小朋友利用載具體驗英語擴增實境功能。記者江婉儀／攝影
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宜蘭縣新生國小在行政大樓一樓設置AP體驗區，讓現場參加的家長與小朋友利用載具體驗...
宜蘭縣新生國小在行政大樓一樓設置AP體驗區，讓現場參加的家長與小朋友利用載具體驗英語擴增實境功能。記者江婉儀／攝影
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擴增實境海關超商

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