新生國小用AR擴增實境 學生隨時學英文

2019-04-14 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



今年是宜蘭縣新生國小英語村10周年，從2015年起，新生國小開始使用AR擴增實境，讓學生不論時間地點，都能利用載具及APP學習英文，英語村從2007年開村，每年由縣府補助交通費，安排來自縣內約兩千多名國小高年級學生入村體驗。

新生國小英語村由宜蘭縣政府與金車文教基金會合作建置，是參考其他國家英語村實例，改造新生國小舊式校舍，建造西式餐廳、超商、健康中心、舞蹈教室、郵局及銀行、海關、機艙等常見的場景，以生動活潑的英語對話，讓學生能與外籍關主進行練習。

AR擴增實境也是新生國小英語村的一大亮點，新生國小資訊組長林逸群表示，學校希望學生在沒有老師的時候，也能使用載具及APP主動學習，從2015年嘗試第一版，但遇到聲音太小等等狀況，經過改良後，2017年技術成熟，讓學生能以掃描立牌、掛軸或特定場景，就能與栩栩如生的外師對話，增強學生的對於英文聽、說能力。

新生國小老師林政雄解釋，AR擴增實境是讓學生操作平板、學習內建課程，課程內容有9個情境，每個情境有5個關卡，總計45個關卡，最初的版本是校內老師自己裁切人形立板，讓學生去操作，後來針對內容去修正，課程分為簡單版與進階版，分別是設計題目讓學生回答，另外一種是讓學生兩人一組，其中一人與外師進行對話時，另外一人協助錄影，影片會上傳到教學平台，上課時老師再與學生們講解。