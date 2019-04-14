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宜蘭縣首場就業博覽會登場 吸引近千民眾前來

2019-04-14 14:13聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭縣今年第一場就業博覽會今天登場，總計有48家廠商參與，提供825個工作機會，...
宜蘭縣今年第一場就業博覽會今天登場，總計有48家廠商參與，提供825個工作機會，讓想轉行或是待業中的民眾選擇，今天現場來了近千名民眾。記者江婉儀／攝影
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宜蘭縣今年第一場就業博覽會今天登場，總計有48家廠商參與，提供825個工作機會，讓想轉行或是待業中的民眾選擇，今天現場來了近千名民眾，求職民眾反應熱烈，遞送履歷者共有544人，當場媒合成功有312人次，媒合成功率57.35%。

此次邀請縣內指標性特色產業，如龍德造船廠、杏輝製藥、薛長興集團等等，希望讓宜蘭縣民認識在地企業，也鼓勵青年在地就業，現場還有職業適性診斷區，提供求職者一對一職涯諮詢，讓求職者了解自身職業傾向。

此次就業博覽會徵才廠商行業類別多元，共48家廠商參加。其中，廣運科技展示空拍機及無人機模型、以潛水衣聞名的薛長興工業帶來各式相關產品與民眾解說、龍德造船場以國造軍艦及快艇模型向求職者說明、杏輝製藥則展示公司最新研發抗衰老營養食品，讓求職民眾當場快速了解公司產品及特色。

宜蘭縣長林姿妙表示，未滿30歲的民眾在就業博覽會找到工作，做滿半年就可申請1萬元的就業獎勵金，滿1年可再拿1.2萬元，合計為2.2萬元，她鼓勵青年朋友可留在宜蘭打拚。

26歲的黃姓小姐表示，這是她第一次來就業博覽會，過去都是利用線上人力銀行求職，如果在博覽會現場有看到喜歡的工作類別，只要拿著履歷跟場合進行媒合，很快就能知道是否找到想要的工作，覺得很實在；49歲的林姓先生則說，他先前是在科技公司上班，聽完今天在現場的相關公司說明，多數希望求職者有工作經驗，如果是年輕人想要嘗試，可能錄取機會不大，認為公司可提供教育訓練，給新人嘗試的機會，增加錄取率。

就業博覽會現場設有職業適性診斷區，提供求職者一對一職涯諮詢，讓求職者了解自身職業...
就業博覽會現場設有職業適性診斷區，提供求職者一對一職涯諮詢，讓求職者了解自身職業傾向。記者江婉儀／攝影
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宜蘭縣長林姿妙在龍德造船廠攤位聽廠商說明。記者江婉儀／攝影
宜蘭縣長林姿妙在龍德造船廠攤位聽廠商說明。記者江婉儀／攝影
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