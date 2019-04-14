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花蓮推共融公園 身障童家長盼能與大家同樂

2019-04-14 14:03聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

台灣近年推動「共融公園」，要讓一般兒童及有特殊需求兒童，像是自閉症、心智障礙、肢體障礙、視障或聽障者等皆能使用，提供所有兒童一同玩樂、互動的遊樂設施及場所。花蓮地方社團、縣議員開放舉辦論壇開放民眾表達意見，有家長認為，大多公園沒有無障礙設計，建議有輪椅盪鞦韆、沙坑間走道等友善設施，希望政府聽見身障者的心聲。

為讓更多人認識「共融」精神，台灣好漾社會發展協會、楊華美議員辦公室、行政院東部聯合服務中心合辦「挺美講堂：社區公園改建成共融公園行不行？」論壇，邀請花蓮身障兒童家長吳明通、還我特色公園行動聯盟祕書長張雅琳、台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁與談，共思社區公園改建成共融公園的必要性與可能性。

吳明通說，自己的孩子出入都需使用輪椅，花蓮絕大多數的公園都沒有無障礙設計，更沒有共融遊具，對身障者不友善，帶孩子到公園連怎麼進去都很困難；目前只能帶孩子到朋友家玩私人的輪椅鞦韆，期盼花蓮的公園能改善，讓特殊兒有機會和一般的孩子、長者同樂，增進彼此的認識與理解。

周淑菁表示，公園不只要有好的共融遊具，其他如無障礙廁所內附設的照護床、周邊無障礙動線規劃、低底盤公車接駁等也是重點，若整體配套措施都做好，身障者才有意願到公園。

楊華美議員指出，內政部營建署從民國92年開始推動人本環境建設計畫，將建設人行道及公園無障礙通行納入補助範圍，同時研議修正機械遊樂設施設置及檢查管理辦法，未來公園考評將納共融遊戲設施項目，期待能讓地方政府重視公園共融性。

花蓮美崙山公園有部分共融式遊具，讓小朋友能快樂玩耍。圖／花蓮縣政府提供
花蓮美崙山公園有部分共融式遊具，讓小朋友能快樂玩耍。圖／花蓮縣政府提供
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