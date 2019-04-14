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宋瑋莉選立委 比照韓國瑜8字箴言也喊這8字

2019-04-14 13:53聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆立委擬參選人宋瑋莉，今天成立Be Real 辦公室，地點就在行政院前院長賴清德侄子童子瑋，去年參選基隆市議員，拿下仁愛區最高票的地方，宋瑋莉高喊「國家安定，百姓賺錢」，和高雄市長韓國瑜拋出好總統的8字箴言「台灣安全、人民有錢」很相似，她希望中央聽到人民的聲音。

宋瑋莉的「Be Real 辦公室」設在忠四路14號，委托行出口旁，今天上午大會，大家覺得似曾相似，議長蔡旺璉，副議長林沛祥，還有多位市議會議員都來了，常被錯認的無黨籍議員童子瑋和林旻勳也來了，王金平辦公室主任也到場，現場熱鬧滾滾。

主持人指出，童子瑋去年第一次參選，就拿下仁愛區第一高票，他的競選總部就設在這裡，宋瑋莉也在這裡成立辦公室，希望能像童子瑋一樣，拿下最高票，在立委黨內初選勝出。

宋瑋莉表示，她從政17年，感謝大家讓她學習到許多大大小小事務，她兩次失利，但不會因此挫敗就不往前進，這就是她的個性，擴大選民服務是日後她要去做的。她當副議長到議長的時候，七個區跑透透，現在她從零開始，七區里長，理事長，議員多人來挺她，她很感謝。

她選立委首要改善的是基隆的醫療，生老病死大家都躲不過，基隆人就醫經常一位難求，讓人非常憂心，必須尋求中央給地方資源，第二要努力的是國土規劃，基隆曾經風華絕代，現在好像鄉鎮市，主要是中央資源太少，國土沒重新規劃。

基隆立委初選被歸在第四階段六月舉行，宋瑋莉希望總統人選盡快搞定，「有許多人拱韓國瑜出來選你怎麼看？」宋瑋莉說，那是高層的事，但選賢與能，要趕快找個真正能帶領台灣邁向國際。她也大聲向中央喊話，「國家安定，百姓賺錢」，希望中央聽到人民的聲音。

基隆立委擬參選人宋瑋莉，今天成立「Be Real 辦公室」，湧入許多支持者。記者...
基隆立委擬參選人宋瑋莉，今天成立「Be Real 辦公室」，湧入許多支持者。記者吳淑君／攝影
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基隆立委擬參選人宋瑋莉，今天成立「Be Real 辦公室」，湧入許多支持者。記者...
基隆立委擬參選人宋瑋莉，今天成立「Be Real 辦公室」，湧入許多支持者。記者吳淑君／攝影
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基隆立委擬參選人宋瑋莉，今天成立「Be Real 辦公室」，湧入許多支持者。記者...
基隆立委擬參選人宋瑋莉，今天成立「Be Real 辦公室」，湧入許多支持者。記者吳淑君／攝影
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宋瑋莉

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