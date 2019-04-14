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宜花東合擊前進大陸上海 力推「樂遊東台灣」

2019-04-14 10:58聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣長饒慶鈴18日將聯合宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚前往上海行銷東台灣旅遊，...
台東縣長饒慶鈴18日將聯合宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚前往上海行銷東台灣旅遊，台東將主打「文青遊程」。圖／台東縣政府提供
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去年底九合一選舉期間，宜花東3縣市國民黨縣長候選人林姿妙、徐榛蔚、饒慶鈴打出「東部宜花東─花木蘭」聯線，共推東部區域政策，3人也都順利當選，這3位縣長將在4月18日合體，在大陸上海合力促銷「樂遊東台灣」套裝行程，吸引陸客暢遊宜花東。

台東縣長饒慶鈴將於4月18日率領縣府團隊、台東縣觀光協會及台東縣內5家觀光業者共13人前往上海參加由宜蘭縣政府主辦的「樂遊東台灣，前進宜花東旅遊推介會」，與宜蘭縣、花蓮縣共同宣傳東台灣旅遊資源，共同努力為東台灣擴展大陸的旅遊市場，這也是為「花木蘭」連線首次聯合出擊。

宜花東3縣在選後就各自推派代表，不定期開會，針對共同的特色與需求進行溝通，積極整合各自的資源，找出各自的問題與共同的問題，想辦法以合作方式解決。台東縣長饒慶鈴說，宜花東3縣有個共同點，不是縣長都是女性，而是3縣都有山有海及豐富多元的文化，3縣市共同的硬體建設需要很長的時間，但整合3縣市旅遊資源可以現在就做。

饒慶鈴表示，台東縣將在推介會上行銷台東縣的「文青遊程」；機會是給準備好的人，整個東台灣都準備好要與上海交朋友，歡迎上海市民到台東進行高端的深度「文青旅遊」，希望上海遊客能感受到台東溫柔多情、輕鬆寫意的美，當然也歡迎大陸遊客走完台東，就順道逛逛花蓮及宜蘭； 逛完宜蘭及花蓮，就順道到台東走走。

饒慶鈴指出，上海是一個有深厚的常民文化底蘊的城市，台東同樣也有很豐厚的文化，台台東主打「文青遊程」非常適合上海市民的特性，希望讓上海市民驚豔台東的魅力。

台東縣長饒慶鈴18日將聯合宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚前往上海行銷東台灣旅遊，...
台東縣長饒慶鈴18日將聯合宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚前往上海行銷東台灣旅遊，台東將主打「文青遊程」。記者羅紹平╱翻攝
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