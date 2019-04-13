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基隆姜子寮步道越修越糟？晴天也要穿雨鞋登山客罵翻

2019-04-13 20:31聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市議員張耿輝今晚指出，七堵區姜子寮登山步道因為山頂視野遼闊、風景怡人，但市府進行步道整修，沒想到卻是「越修越糟」，民眾怨聲載道，登山客罵翻，沒下雨也要穿雨鞋才能上山，步道泥濘不堪。市府都發處晚間回應，已變更設計改善泥濘狀況，尚未全部完工。

張耿輝在今天晚間發布新聞稿指出，七堵區姜子寮登山步道因為山頂視野遼闊、風景怡人，堪稱是基隆一處相當具有指標性的登山休閒步道，更是民眾登山健行的熱門景點，早期所舖設的枕木因缺乏維護嚴重損壞，當地志工只能克難地就缺損部分以枯木補上，好不容易在各方積極爭取下，基隆市政府終於編列經費進行整修。

張耿輝表示，根據施工告示牌，市府在去年10月進行「基隆市山海散步道系統建置工程（包括紅淡山步道和姜子寮步道」，完工日期為今年2月，但目前上山的步道到處泥濘，原來的枕木不見了，換成平緩的泥土步道，因排水系統不良，經常性積水。

張耿輝說，希望官員自己來親自走一趟體驗一下到底有多糟，他今天跟著民眾一同前往姜子寮登山步道瞭解情況，原本在整修前就算下雨天還能勉強通行，整修後卻連天氣放晴了還是到處都是泥濘，連晴天都還得穿著雨鞋來走這個步道，還有許多人因此滑倒，真的是相當離譜，花了這麼多錢整修卻是越搞越爛，希望市府官員要好好檢討並儘速改善，不是用一句「已經整修過了」來唬弄民眾。

市府都發處晚間回應指出，原來是設計平緩的步道，但去掉枕木後，接獲民眾反映步道泥濘，目前已變更設計改善中，尚未全部完工，會要求進行改善及符合要求才會完成驗收。

基隆市議員張耿輝今晚指出，七堵區姜子寮登山步道「越修越糟」讓民眾怨聲載道，步道泥...
基隆市議員張耿輝今晚指出，七堵區姜子寮登山步道「越修越糟」讓民眾怨聲載道，步道泥濘不堪。市府都發處晚間回應，已變更設計改善泥濘狀況，尚未全部完工。圖／議員張耿輝提供
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基隆市議員張耿輝今晚指出，七堵區姜子寮登山步道「越修越糟」讓民眾怨聲載道，步道泥...
基隆市議員張耿輝今晚指出，七堵區姜子寮登山步道「越修越糟」讓民眾怨聲載道，步道泥濘不堪。市府都發處晚間回應，已變更設計改善泥濘狀況，尚未全部完工。圖／議員張耿輝提供
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基隆市議員張耿輝今晚指出，七堵區姜子寮登山步道「越修越糟」讓民眾怨聲載道，步道泥濘不堪。市府都發處晚間回應，已變更設計改善泥濘狀況，尚未全部完工。圖／議員張耿輝提供
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基隆市議員張耿輝今晚指出，七堵區姜子寮登山步道「越修越糟」讓民眾怨聲載道，步道泥濘不堪。市府都發處晚間回應，已變更設計改善泥濘狀況，尚未全部完工。圖／議員張耿輝提供
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基隆登山步道

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